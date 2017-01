Laußig. Seit knapp einem Jahr gibt es in Laußig den Verein Heimatherzen. Ende Februar des vergangenen Jahres haben sich zwölf junge Leute im Alter zwischen 20 und 30 Jahren zusammengesetzt und den Förderverein gegründet. Als Vorsitzender wurde Florian Kern gewählt. Seine Stellvertreter sind Tina Tiebel und Tobias Wieland. „Wir stammen alle aus einem Freundeskreis und kommen aus der Region“, erklärte Initiator Florian Kern.

Lebensqualität auf dem Land

Der Laußiger ist 21 Jahre jung und studiert an der Martin-Luther-Universität Halle staatliche Wirtschaftswissenschaften. Ausschlaggebend war für Kern, der unter anderem für die CDU im Schul- und Kulturausschuss des Kreistages Nordsachsen sitzt, sein Heimatort Laußig. „Ich wollte schon immer etwas für unseren Ort tun. Vor allem die Lebensqualität in unserer Gemeinde liegt mir dabei am Herzen. Die will ich bewahren. Ich habe Einrichtungen und Betriebe besucht, habe mit Unternehmern und Leitern der verschiedenen Einrichtungen in unserem Ort gesprochen, um ein Feedback zu bekommen, was ihnen hier gefällt und was nicht. Nur durch so etwas kann man etwas verändern. Außerdem wollte ich junge Menschen bewegen, sich gesellschaftlich einzusetzen.“

Verein zählt 20 Mitglieder

Aus anfangs zehn Mitstreitern sind mittlerweile 20 geworden. Alle kommen aus Nordsachsen. Ziel von Heimatherzen sind Projekte in den Bereichen Kindertagesstätten und Soziales, Sport und Vereinsleben, Tierschutz und Medien zu unterstützen. Ihr erstes Projekte haben die jungen Vereinsgründer bereits in die Tat umgesetzt. So erhielt die Laußiger Kindertagesstätte erst kürzlich einen Fernseher. Der wurde im Foyer aufgehängt, sodass die Erzieher Fotos von den Kindern, den Kindergartenalltag und viele schöne Momente ihrer Kleinen den Eltern präsentieren können. „Die Übergabe fand im Rahmen einer Weihnachtsaktion statt. Wir haben für den Kindergarten bereits die nächste Aktion im Blick. Wir wollen die veralteten Computer austauschen, mit denen die Hortkinder unter anderem auch ihre Hausaufgaben erledigen“, erzählt Kern. Dort seien ausschließlich Lernprogramme zur Unterstützung der Hausaufgaben drauf. „Wir hoffen, dass wir im Laufe dieses Jahres so viel Geld auftreiben, um diese Aktion umsetzen können.“

Auf Sponsorensuche

Aktuell ist der Verein auf Sponsorensuche, um solche und zukünftige Projekte finanzieren zu können. Dabei setzen die Mitglieder vor allem auf Unternehmer aus der Region. „Wir sind mit vielen im Gespräch und stellen unsere Projekte vor und versuchen sie dafür zu begeistern“, so Kern weiter. In diesem Jahr soll zudem die neue Homepage von Heimatherzen starten. Dort wollen der Laußiger und sein Team das Ansinnen und die Projekte genauer vorstellen. Auch Kontakte in die hiesigen Vereine sollen geknüpft werden, um zu erfahren, wo Probleme bei der Anschaffung oder Umsetzung von Projekten liegen. „Wir haben viel vor. So gibt es auch Ideen, das Tierheim in Eilenburg zu unterstützen, weil uns Tiere am Herzen liegen. Es ist uns sehr wichtig, dass sich jemand um unsere Heimat kümmert. Wenn uns jemand bei der Umsetzung unserer Ideen und Gedanken helfen will, ist er bei uns gern gesehen.“

Von Steffen Brost