Bad Düben. Das angekündigte Donnerwetter hat die Kurstadt am Wochenende verschont – ein Beben gab’s trotzdem. Die Band Heimspiel rockte wieder mal die Löwen-Scheune und ließ die Balken wackeln! Die Combo, bestehend aus einem guten Dutzend talentierten Freizeitmusikern, spielte vor vollem Haus großartig auf.

Vor allem mit viel Frauen-Power: Henriette Lippold macht mehr und mehr Anna Loos von Silly Konkurrenz, Sandra Lauter flirtet unwiderstehlich bei Zazou, Lisa Pokrant bleibt die Queen of Soul und Daniela Peschel-Droske kann eigentlich alles – außer vielleicht Marius Müller-Westernhagen. Das blieb „Zwillingsbruder“ Markus Schier vorbehalten: „Weil ich dich liebe...“ Gänsehaut!

Auch Conférencier Alexander Peschel kann anders. Überzeugend imitierte er den raubeinigen Draufgänger Colt Sievers: „The unknow stuntman“. Gut, dass „Ali“ Peschel als Kind die Record-Taste am Kassettenrekorder fand und den Hit aus der TV-Serie aufnahm. Die Dübener hatten auch wieder Neues in Angebot: Songs der Berliner Gruppe 17 Hippies zum Beispiel. Passt perfekt zu den Heimspielern. Genauso wie der Gastzugang am Piano: Carsten Nachtigall von der Dresdner Formation „Birdhouse Jazz“ spielte einfach grandios – dabei war er erst kurzfristig für den erkrankten Matthias Engel eingesprungen.

Und weil Heimspiel immer ein großes Herz für den Nachwuchs hat, durfte Gast-Drummer Georg Majer ran – bei„Kling Klang“ von Keimzeit. Welch schöne Geburtstagsüberraschung für den 12- Jährigen!

Von Olaf Majer