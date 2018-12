Laußig

Da sitzt der Chef noch selber am Steuer des Gabelstaplers. Gerald Kräger, Chef des gleichnamigen örtlichen Heizungsbaus in Laußig und Mitglied des Lionsklubs Eilenburg/Bad Düben hievte dieser Tage eine Palette nach der anderen auf den ukrainischen Lastwagen, der bis Weihnachten neun Tonnen Hilfsgüter in die moldawische Hauptstadt Tiraspol bringen soll. Alle Jahre in der Adventszeit ruft Kräger mit seiner Mannschaft zur großen Spendensammlung für Moldawien auf. „Diese Aktion gibt es seit mittlerweile 18 Jahren ohne Unterbrechung. Die Hilfsgüter sollen den Menschen in dem verarmten Land helfen“, so Kräger, der regelmäßig vor Ort ist.

Spenden von Mützen bis Rollatoren

Auch diesmal kamen wieder jede Menge Spenden von Privatpersonen und regionalen Firmen zusammen. „Wir sind dankbar für jede Unterstützung. Rund zwei Drittel der Spenden kamen von Privatleuten aus der Region. So strickt unter anderem eine Rentnerin aus Delitzsch jedes Jahr unzählige Mützen und Schals und packt sie in Kisten, eine andere Frau bringt palettenweise tadellose Bekleidung für Kinder und Erwachsene vorbei. Und mit der Bad Dübener Orthopädiefirma Neubert gibt es ein Unternehmen, das uns seit Beginn der Spendenfahrten jedes Jahr mit Material wie Rollstühle, Rollatoren und anderen Dinge hilft“, bedankte sich Rosmarie Georgie vom Lionsklub.

Transport soll noch vor Weihnachten ankommen

Auf die rund 1600 Kilometer lange Reise geht auch jede Menge Sanitärausstattung für drei Schulen. Dort sollen die total veralteten Toilettenanlagen erneuert werden. Noch vor Weihnachten soll der Transport in der moldawischen Hauptstadt ankommen. Die Verteilaktion der Hilfsgüter wird dann vom dortigen Lionsklub sowie Vertretern des Lionsklubs Eilenburg/ Bad Düben vorgenommen. „Wir bedanken uns bei allen, die uns in diesem Jahr wieder so stark unterstützt haben. Wir sind glücklich, solche Partner an unserer Seite zu haben und hoffen, dass wir auch in den nächsten Jahren auf diese Menschen und Unternehmen aus unserer Region bauen können“, so Georgie.

Von Steffen Brost