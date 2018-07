Dübener Heide

Die Pappelstämme liegen schon auf der Holzskulpturenwiese bei Tornau in der Dübener Heide. 39 Künstler sowie eine Gruppe junger Engländer werden dann am 28. und 29. Juli aus den Stämmen Kunstwerke sägen. Der 19. Holzskulpturenwettbewerb in Tormau gleich hinter den Toren der Kurstadt Bad Düben steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wenn die Bienen sterben, stirbt auch der Mensch“, informiert Tornaus Ortsbürgermeister Udo Reiss. Die Künstler, die aus Russland, der Ukraine, Polen, Litauen, Dänemark, Schweden, Österreich und eben England anreisen, stehen natürlich im Mittelpunkt des Festes, das erstmals ohne den Schirmherren und Initiator Wolfgang Köppe stattfindet. „Zu seinen Ehren wird am Sonnabend um 12 Uhr eine Buche gepflanzt“, erklärt Axel Mitzka, Vorsitzender des Vereins Dübener Heide.

5000 Gäste erwartet

Ansonsten werde es bei dem Fest, zu dem insgesamt rund 5000 Gäste erwartet werden, aber auch traditionell wieder den Heidemarkt geben. Am Sonnabend singt ab 14 Uhr Enrico Scheffler Schlager. 18 Uhr, so freuen sich die Gastgeber, macht dann erstmals die MDR-Sommerparty in Tornau Station.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr traditionell mit einem Gottesdienst. Ab 11 Uhr mischt sich dann das Kreischen der Sägen mit der Musik einer Blaskapelle aus Halle. 14.30 Uhr betritt Sängerin Denise Blum die Bühne.

Die Sieger des Wettbewerbs werden wie gewohnt am Sonntag um 16 Uhr gekürt. Auch den Wolfgang-Köppe-Preis soll es dann geben. Axel Mitzka: „Mit Professor Olaf Holzapfel haben wir jemanden gefunden, der mit Wolfgang Köppe zusammengearbeitet hat und der nun die Entscheidung über die Vergabe dieses Preises trifft.“

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen

Udo Reiss verweist zum Schluss noch darauf, dass aufgrund der derzeitigen Trockenheit zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen. So wird das Rauchen maximal an einer oder zwei Raucherinseln möglich sein. „Wir legen zudem nicht nur die Rettungswege großzügiger an, es werden auch die Abstände zwischen den parkenden Autos reichlicher bemessen.“ Dass die Besucher damit unter Umständen etwas weiter laufen müssen, dafür bitten die Veranstalter schon vorab um Verständnis. Doch die Sicherheit gehe vor.

Von Ilka Fischer