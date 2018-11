Hortneubau startet am Donnerstag in Bad Düben

Bad Düben Verkehrseinschränkungen - Hortneubau startet am Donnerstag in Bad Düben Am Donnerstag startet in Bad Düben der Neubau des Hortes an der Heide-Grundschule. Die Zufahrt zur Schule über die Schmiedeberger Straße ist deshalb ab Freitag nicht mehr möglich.

So soll der neue Hort an der Heide-Grundschule in Bad Düben einmal aussehen. Am Donnerstag ist Baustart. Quelle: Marco Stelzel