Bad Düben

Schwein gehabt – das galt bei einem Unfall in Bad Düben für den beteiligten Hund, nicht aber für zwei Autofahrer. In der Bitterfelder Straße war am späten Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, ein 17-Jähriger mit einem Hund unterwegs, hatte ihn aber nicht an der Leine. Plötzlich muss der Vierbeiner auf der gegenüberliegenden Straßenseite etwas bemerkt haben, denn er rannte unvermittelt auf die Fahrbahn, wo gerade ein VW vorüberfuhr und es offenbar zur leichten Kollision kam. Durch die Reaktion der 44 Jahre alten Fahrerin geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem zweiten Pkw zusammen. Wie die Polizei berichtete, entstand an den Fahrzeugen Sachschaden. Der Hund kam offenbar mit dem Schrecken davon.

Von lvz