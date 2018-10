Bad Düben

Werden Hundehalter, die ein Zertifikat über das Ablegen einer Begleithundeausbildung abgelegt haben, von der Hundesteuer befreit? Bad Düben hat diese Entscheidung vertagt. Eigentlich wollte der Stadtrat am Abend über einen von der Fraktion Die Linke vorgelegten Beschluss-Vorschlag abstimmen. Nach einer Diskussion im Verwaltungsausschuss habe man sich aber darüber geeinigt, dass das Thema noch einmal in der Verwaltung aufgegriffen werde und Vorschläge zur Umsetzung erarbeitet werden. Erneut beraten werden solle der Punkt in der November-Sitzung, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

Prüfung statt Steuer für Hundehalter

Die Linke hatte vorgeschlagen, zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit in Bezug auf das halten von Hunden, Halter zu motivieren, ihre Vierbeiner so zu erziehen, dass diese keine Gefahr für den Hundeführer und die öffentliche Sicherheit darstellen. Eine Möglichkeit, diese Gefahr zu minimieren, bestehe in der Ausbildung des Hundes. Wer ein solches Zertifikat vorlegt, könne auf Antrag ganz oder wahlweise von der Hundesteuer befreit werden. Vorbild für diesen Vorschlag war die Gemeinde Schönwölkau, wo dies schon seit Anfang der 1990er-Jahre praktiziert wird.

Von ka