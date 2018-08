Eisenhammer

Der Einweiser an der Bundesstraße 2 hinter Tornau weist höflich darauf hin: Bitte so eng wie möglich parken. Parkplätze gehören am Sonnabend und Sonntag an der Köhlerei Eisenhammer zum raren Gut. Doch Hunderte wollen sich das inzwischen 3. Köhlereifest nicht entgehen lassen. Köhlerin Norma Austinat, die zunftgemäß im schwarzen Kleid über den Markt wandelt und möglichst überall gleichzeitig nach dem Rechten schaut, freut das natürlich. „Insgesamt dürften es jetzt über 25 Handwerker sein, die sich hier präsentieren.“ Fast alle hätten irgendwie mit der Köhlerei zu tun. „Denn über Jahrhunderte“, so die junge Frau, „konnte nur mit der Holzkohle die Hitze erzeugt werden, die eben für das Bearbeiten der Werkstoffe, das Backen oder Grillen benötigt wurde.“

Da kann sie es auch verkraften, dass ausgerechnet das eigene Handwerk nicht live gezeigt werden kann. „Das geht wegen der damit verbundenen Rauchentwicklung leider nicht“, bedauert sie.

Dafür glüht die Holzkohle aus Eisenhammer bei Schmied Roger Widdermann. „Inzwischen“, so der Hohenprießnitzer, „ würden Schmiede vor allem aus preislichen Gründen zwar auch Steinkohle und Steinkohlekoks benutzen. Doch gerade bei Damaststahl, wie er beispielsweise bei Messern verwendet wird, sei für ihn eine sauber geköhlerte Holzkohle noch immer die allererste Wahl.

Der Schmied muss es wissen, das dachte sich auch Werner Wartenburger, Vorsitzender des Museumsdorfes Dübener Heide. In dessen Schauwerkstätten an der Bad Dübener Obermühle soll es auch eine historische Schmiede geben. „Die alte Schmiede“, so Werner Wartenburger, „haben wir von Landbau Eilenburg geschenkt bekommen. Nun müssen wir diese nur richtig aufstellen.“ Als er den Fachmann vor Ort diesbezüglich um fachlichen Rat bittet, ist dieser sofort zum Helfen und Fachsimpeln bereit.

Filigraner geht es bei dem Petersburger Manfred Berndt zu. Er schnitzt kleine elfenbeinähnliche Schmuckanhänger, deren Formen er sich von den Maoris abgeschaut habe. „Doch anders als diese“, so der 65-jährige Petersburger, „verwende ich dafür keine Walknochen und natürlich auch kein Elfenbein.“ Denn der Oberschenkelknochen des Rindes eigne sich dafür genauso gut.

