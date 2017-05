Friedrichshütte. Auch, wenn hin und wieder mal eine dunkle Wolke die Sonne verdeckte, hielt das Wetter und machte dem Verein Dübener Heide als Veranstalter des Naturparkfestes keinen Strich durch die Rechnung. Es gab reichlich Speis und Trank und der Bauernmarkt bot ein breites Spektrum an heidetypischen Produkten. Traditionell drehten zwei Kremser ihre Runden durch den Wald und die jüngsten Gäste freuten sich, auf den Ponys von Ellen Engel reiten zu dürfen.

Kinder aus der Naturpark-Region gestalten ein buntes Programm

Zur geselligen Unterhaltung gab es ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne mit viel Musik und Tanzdarbietungen, bei denen ausgesprochen viele Kinder aus mehreren Teilen der Dübener Heide mitwirkten. Seit einem Jahr gibt es eine Naturparkschule in Doberschütz – übrigens die erste in ganz Sachsen – , und die Jungen und Mädchen der 3. und 4. Klasse boten eine hübsche kleine Show, die sie dem Frühling widmeten. Neben zahlreichen Liedern, zum Beispiel „Nun will der Lenz uns grüßen“ erklangen auch einige Musikstücke von Konstantin und Ariane (Akkordeon), Luise und Leon (Keybord) und Maximilian (Trompete).

Axel Mitzka (Zweiter von rechts) überreichte Apotheker Axel Beyer die Heide-Aktie, die der Bad Dübener für 700 Euro erworben hat. Quelle: Heike Nyari

Auch die Kinder der Awo-Kita Wirbelwind aus Pressel brachten sich beim Fest ein. Diese Bildungseinrichtung ist übrigens der erste Naturpark-Kindergarten in Sachsen, und da versteht es sich doch fast von selbst, das große Naturparkfest in der Dübener Heide zu unterstützen. Musikalische Unterstützung gab es auch aus dem Nachbarort Authausen. Die Herren des Männergesangvereins Concordia ließen ihre Stimmen erklingen. Das Lied „Im Krug zum grünen Kranze“, widmeten sie dem Friedrichshütten-Wirt Andreas Kittler, den sie dazu auf die Bühne baten. Wie Sangesbruder Hans Kohlmetz bemerkte, sei Kittler nun schon so viele Jahre Gastgeber für dieses traditionelles Fest und, da sei ein musikalisches Dankeschön durchaus angebracht.

Heidepreis geht an das Redaktionsteam des Gästemagazins Ferienland

Ein besonderer Dank ging auch an das Redaktionsteam des Gästemagazins „Ferienland Dübener Heide“ (Linus Wittich, Medien KG). Die Publikation erfreut ihre Leserschaft seit 25 Jahren und die 100. Ausgabe erschien am 1. März. Auf der Bühne überreichten der Vereinsvorsitzende Axel Mitzka und der Ehrenvorsitzende Herbert Meyer im Beisein der Köhlerliesel den Autoren für ihr ehrenamtliches Engagement den diesjährigen Heidepreis. Dieser wurde gesponsert von Alexander Schütz aus Bad Düben.

Die schmucken Mädchen der Tanzgruppe Glaucha-Hohenprießnitz begeisterten mit mehreren Darbietungen das Publikum. Quelle: Heike Nyari

Und das „Dankeschön“ nahm kein Ende. Dr. Axel Beyer aus Bad Düben erwarb kürzlich eine Heide-Aktie im Wert von 700 Euro. Diese Aktie hat als Motiv der Laußiger Teiche, das von Heidemaler Wolfgang Köppe gestaltet wurde. Es war Axel Mitzka eine besondere Freude, diese vor großem Publikum dem Apotheker persönlich zu überreichen.

Von Heike Nyari