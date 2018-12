Bad Düben

Im Naturpark Dübener Heide, der in den Landkreisen Wittenberg, Nordsachsen und Anhalt-Bitterfeld liegt, ist eine neue Internetplattform an den Start gegangen. Unter der Adresse www.zukunft-duebener-heide.de ist jeder Bürger eingeladen, an der Zukunft der Heideregion teilzuhaben, in dem er sich mit seinen Vorstellungen, Wünschen, Kritiken und Ideen einbringt.

Vorschläge sind bis 15. Januar gefragt

Im ersten Schritt geht es um die ganz großen Themen, die in Zukunft für die Dübener Heide von Bedeutung sind: Wie kann die Attraktivität der Dübener Heide zum Arbeiten und Leben gesteigert und wie kann ein gutes Miteinander der Menschen gestaltet werden? Antworten auf diese Fragen und weitere Beiträge können bis zum 15. Januar online abgegeben werden. Die ersten Beiträge sind bereits eingegangen. Am 16. Januar findet dann der erste von drei Workshops in der Gutsscheune Schwemsal statt. Dort werden die Antworten und Beiträge diskutiert und vertieft. Die Ergebnisse des Workshops werden wiederum auf der digitalen Plattform eingestellt.

Neues Standortmarketingkonzept entsteht

Hintergrund des Internetportals www.zukunft-duebener-heide.de ist ein neues Standortmarketingkonzept, das unter breiter Bürgerbeteiligung vom Leipziger Unternehmen Commlab GmbH erstellt wird. Kooperationspartner sind neben dem Verein Dübener Heide die Städte Dommitzsch und Bad Schmiedeberg. In der Folge sind verschiedene Kommunikationsmaßnahmen geplant, um den Bekanntheitsgrad des Naturparks Dübener Heide weiter zu steigern und die Region attraktiv für Einheimische, Gäste und Unternehmen zu machen. Die EU unterstützt dieses Vorhaben über das Förderprogramm Leader.

Dübener Heide umfasst 75 000 Hektar

Der Naturpark Dübener Heide ist einer von 105 Naturparks in Deutschland. Er umfasst 75 000 Hektar Gesamtfläche in Sachsen und Sachsen-Anhalt und ist das größte zusammenhängende Mischwaldgebiet in Mitteldeutschland.

Von LVZ