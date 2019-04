Bad Düben

Es geht wieder los. Am Freitag wurde die zweite SupaGolf-Saison im Bad Dübener Kurpark eröffnet. Passend zum kühlen Wetter hatte Bürgermeisterin Astrid Münster nicht nur ein paar Erfrischungsgetränke im Handwagen dabei, sondern auch wärmenden Glühwein.

Frauen der Kleiderkammer eröffnen die neue SupaGolf-Saison in Bad Düben

Und sie hatte ein paar ganz besondere Gäste zum Angolfen eingeladen. Sieben Frauen von der Bad Dübener Kleiderkammer. „Das wollen wir zu einer kleinen Tradition werden lassen. Jedes Jahr wollen wir so den Ehrenamtlichen aus allen Bereichen der Stadt Danke sagen. Und heute starten wir mit den Frauen aus der Kleiderkammer“, sagte Münster.

Ehrenamtliche geben Bekleidung an Bedürftige aus

Seit zwei Jahren befindet sich die Kleiderkammer auf dem Gelände der Wohnungsbaugesellschaft in die Schmiedeberger Straße. Hier organisieren die Frauen um Christel Gerber jeden Donnerstag die Ausgabe von Sachen an bedürftige Menschen oder nehmen guterhaltene Kleidung an. „Uns macht das sehr großen Spaß. So hat man noch eine Beschäftigung und wird gebraucht“, sagte Gerber.

Idee, Kurpark zu beleben, ist aufgegangen

Auch Ole Hartjen, Kurdirektor und Geschäftsführer der Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH freut sich auf die neue Golfsaison. „Die Premierensaison lief sehr gut. Das Feedback unsere Gäste war überwältigend. Unser Gedanke, mit dieser Spieleattraktion den Kurpark zu beleben, ging auf. Jetzt hoffe ich, dass das auch in diesem Jahr anhält“, so Hartjen.

Ab Ostern kann SupaGolf wieder gebucht werden

In vier verschieden Teams wurden anschließend vier Löcher gespielt. Ab Ostern können das auch alle anderen. Bis Oktober ist wochentags von 11 und 21 Uhr geöffnet. Am Wochenende und Feiertagen von 11 bis 16 Uhr sowie zwischen Juni und August am Wochenende und an Feiertagen von 11 bis 19 Uhr. Seit Mai letzten Jahres kann in der Kurstadt Supa Golf gespielt werden. Bad Düben ist nach Nassau die zweite Stadt in Deutschland, die den aus Australien stammenden Freizeitspaß anbietet. Von April bis Oktober probierten sich über 1000 Gäste an der neuen Spieleattraktion aus. Ole Hartjen und Astrid Münster zeigten sich mehr als zufrieden mit der Premierensaison. Denn es gab in der ganzen Saison an den geöffneten Tagen keinen spielfreien Tag, da das Wetter immer mitspielte.

Von Steffen Brost