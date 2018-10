Bad Düben

Im November sollen zwei wichtige Vorhaben in Bad Düben starten. Zum einen der Abriss der NVA-Brachen in der Durchwehnaer Straße, der am 5. November beginnen soll. Für den Anbau des neuen Hortes an der Heide-Grundschule wird voraussichtlich am 8. November der erste Spaten in der Erde stecken. Für die Vorhaben sind noch Beschlüsse des Stadtrates notwendig, die dieser neben weiteren Vergabe-Entscheidungen, unter anderem zum Natur-Sport-Bad, in einer Sondersitzung am 18. Oktober treffen wird.

Im August konnte Bürgermeisterin Astrid Münster den Fördemittelbescheid für den Abriss der NVA-Brachen in der Durchwehnaer Straße in Empfang nehmen. . Quelle: Wolfgang Sens

Für den Brachen-Abriss ist die Submission in diesen Tagen erfolgt, für den Hortbau liegen erste Ausschreibungsergebnisse vor. Nach den Ferien soll es einen sogenannten Bemusterungstermin geben, bei dem es unter anderem um Farben für Wandanstriche und den Außenputz, Materialien für Fußbödenbeläge, Beleuchtung, Türen und weiteres geht. Ein Entscheidungsprozess, bei dem in Bad Düben jetzige und künftige Nutzer, Erzieher und Schulleiter sowie Eltern mitbestimmen dürfen. „So etwas gibt es in dieser Form erstmals in Bad Düben“, sagte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

Das Projekt startet allerdings mit erheblicher Verzögerung. Losgehen sollte es eigentlich am 21. März. Erst ließ die Prüfung der SIB auf sich warten, dann brauchte es noch den grünen Stempel für die Statik – erst danach konnten Ausführungsplanung und Ausschreibung erfolgen. Für rund 3,1 Millionen Euro entsteht auf dem Schulcampus zwischen Oberschule und Heide-Grundschule ein neues Hortgebäude mit 220 Plätzen. Ob es bei diesem Kostenvolumen angesichts der Lage auf dem Baumarkt bleibt, ist unklar, Ambitioniertes Ziel ist, dass das Haus so fertig wird, das im Schuljahr 2020/2021 der Einzug erfolgen kann.

Die Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen (Awo) übernimmt die Trägerschaft des neuen Hortes. Das hatte der Stadtrat im Dezember entschieden.

Von Kathrin Kabelitz