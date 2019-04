Bad Düben

„Ich muss sie warnen, wenn sie zu viel atmen, müssen wir die Instrumente neu stimmen“. Mit einer launigen Begrüßung eröffnete Premek Hajek vom Bremer „Duo in RE am Sonntag das Dübener Fermate-Konzert. Ein Abend, an dem Zuhörer öfter mal den Atem anhielten. Zusammen mit Partnerin Anja Engelberg hatten die beiden preisdekorierten Musiker französische Barockmusik im Gepäck – gespielt auf heute eher selten gehörten Instrumenten wie die Viola da gamba, der Barockgitarre oder der Theorbe.

Erotische Momente in St. Nikolai

Fermate, das ist traditionell in Bad Düben Musik am Monatsende zum Innehalten. Und so gab es passenderweise diesmal vor allem leise Töne zur Laute, die in ihrer Virtuosität ganz tief berührten. Selten hat ein solch scheinbar schlichter Auftritt in St. Nikolai einen solch langen Nachhall gehabt. Was vor allem am harmonischen Zusammenspiel der beiden Musiker lag, das in seiner wunderbar erwärmenden Ausstrahlung viele innige und manchmal gar erotische Momente hatte.

Eine kleine Hörprobe vom „Duo in RE“ beim Auftritt in Bad Düben gibt’s hier:

Tänzerisch ins königliche Schlafzimmer

„Sie betreten mit unserer Musik das Schlafzimmer des Sonnenkönigs Ludwig XIV.“, kündigte Hajek an, bevor er das erste Mal zur Barockgitarre griff. „Die Magie der siebten Saite“ war das Programm überschrieben – und tatsächlich gab es bereits in der Suite in G-Dur von Marin Marais (1656-1728) magische Momente. Spielerisch die Sarabande und das Menuett oder fordernd die Courante: Tänzerisch leicht nahmen das Bremer Duo die Dübener mit ins königliche Schlafgemach. Voller Anmut, perfekter Harmonie und viel Detailarbeit: Ein faszinierendes Liebesspiel auf mehr als sieben Saiten.

Höllentour und ein versöhnliches Ende

Engelsgleich und Teufelsritt – das „Duo in RE“ kann beides. Antoines Forquerays „La Bouron“ glich im Unterschied zum harmonischen Marais einer musikalischen Höllentour durch die Partitur. Der ungestüme Jurist der Familie Forquerays soll hier musikalisch verewigt worden sein. Welch ein herrlicher Kontrast! Und schließlich doch ein versöhnliches Ende mit Marais Variationen über „Folies d’Espagne“ – einer spanischen Lustbarkeit, an der sich bereits Vivaldi und Corelli kompositorisch versucht haben. Zwei Zugaben später gab es kein Halten mehr beim Applaus. Zurecht: Die Dübener Fermate-Reihe ist um eine kostbare Erfahrung reicher.

Von Olaf Majer