Authausen

Für die 104 Authausener Grundschüler und ihre Lehrer war Freitag ein besonderer Tag. Ihr Speisesaal wurde durch die Leipziger Akustikpop-Band „ByeBye“ zum Konzertsaal. Musiklehrerin Maria Schröter hatte die Musiker eingeladen. Sie selbst kennt sie von Konzerten und hat sogar in einem der Videos der Band mitgewirkt. Mit der Einladung wollte sie besonders dem Musikunterricht für die Klassen drei und vier einen Glanzpunkt aufsetzen, denn bei dem stehen Popmusik und das Thema Liedermacher auf dem Lehrplan.

Lied vom Gastspiel in Authausen

Erstaunt waren die beiden Leipziger Musiker und Songschreiber, dass die Mädchen und Jungen ihre Lieder so gut kannten, dass sie spontan bei den meisten mitsangen. Ebenso viel wurde geklatscht und getanzt. Das lag vor allem an den deutschen Texten der Lieder. Da wurde vom Cabrio im Regen gesungen, vom Alltagsfrust und spontan entstand sogar ein Text zum Gastspiel in Authausen. Das traf den Nerv der Kinder. Es zeugte aber auch von der guten Vorbereitung der Schüler auf das Konzert mit ihrer Musiklehrerin. Die nahmen den beiden Musikern so auch die Aufregung, denn für Oliver und Tim war das Gastspiel in dem Heidedorf eine Premiere. Sie gestalteten erstmals ein Grundschulkonzert.

Wie wird man Musiker?

Im Anschluss mussten sie noch viele Fragen der Schüler beantworten. Die am meisten gestellte: Wie wird man Musiker? Vielleicht wurde sie gestellt, weil viele hier bereits auf dem Weg dazu im Chor oder der Musical-AG sind.

Von Bärbel Schumann