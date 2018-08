Bad Düben

Trotz der hochsommerlichen Temperaturen findet der August-Regio-Frischemarkt am Samstag in Bad Düben statt. Zwei Händler, darunter der Fischhändler, hätten zwar abgesagt, so Barbara Paul von der Stadtverwaltung. Alle anderen aber nicht – Käse, Fleisch, Obst und Wild und weiteres sind zu haben. Zugesagt haben auch der Frauenverein, der den Kuchenbasar ausrichtet, und die Kleingärtner, die frisches Gemüse offerieren, sowie der Stand „Bestes aus der Dübener Heide. Einen Tribut ans Wetter gibt es dann aber doch, statt 13 Uhr ist bereits um 12 Uhr Schluss. Die Anfangszeit bleibt bei 9 Uhr. Passend zum Motto der Märkte „Mit der Suppenkelle durchs Jahr“ können sich die Gäste diesmal an einer Wildgulasch-Suppe laben.

Stadtstrand endet am Sonntag

Eine weitere Veranstaltungsreihe endet am Sonntag – der Stadtstrand. Seit dem Stadtfest Ende Mai waren die Bad Dübener eingeladen, zunächst auf dem Markt-, dann auf dem Paradeplatz Sommerfeeling im Sand, auf dem Liegestuhl oder im Strandkorb zu genießen.

An den Wochenenden gab es die Möglichkeit, die Holzhütte zu nutzen, um Getränke oder Speisen anzubieten. Das taten unter anderem die Freiwillige Feuerwehr mit der Blaulichtbar, der Hammermühler Karneval Verein und die Gaststätte „Zur Kegelbahn“. Für die Dübener bot der Strand eine kleine Chance, im freibadlosen Jahr wenigstens etwas Strandfeeling erleben zu können. Zur Strandsaison gehört allerdings auch, dass Unbekannte Anfang Juli auf dem Paradeplatz Strandkörbe demolierten.

Vandalismus – Täter ermittelt?

Die Stadt stellte Anzeige gegen Unbekannt – bisher erfolglos. Die Folge für den Strand: Die Strandkörbe wurden nicht wieder aufgebaut. Am Mittwoch wird der Sand wieder abgetragen und auf den Beachplatz an der Oberschule transportiert. Etwas vom Strand aber bleibt noch. Die Stadt überlässt angesichts der andauernden Hitzeperiode Café Betreiber Torsten Rasenberger Liegestühle und Hütte noch zur weiteren Nutzung.

