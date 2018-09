Bad Düben

Ihr Nachfolger hat sich in den vergangenen Tagen schon in der Praxis von Sylvia Förster eingerichtet und öffnet ab Montag die Türen. „Ich bin froh, einen gefunden zu haben. Maxim Engelhardt wird ab Montag meine Patienten weiter behandeln“, sagte die Ärztin.

Engelhardt kommt aus Leipzig

Engelhardt ist 36 Jahre und Facharzt für Allgemeinmedizin. Er stammt aus Leipzig und absolvierte seine Facharztausbildung am Leipziger Sankt Georg Klinikum. „Ich habe eine Anzeige von Frau Förster in der Hausarztzeitung gelesen und mich beworben. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Bad Düben und die Patienten. Auch die beiden Krankenschwestern bleiben im Team wie bisher. Also ändert sich nicht all zu viel“, sagte Engelhardt.

Ärztin zieht es nach Berlin

Sylvia Förster zieht es derweil in Richtung Berlin, wo sie als Kind aufwuchs. Im Randbereich von Berlin, in Rangsdorf, hat sie mit Ehemann Albrecht ein neues Haus gebaut. „Das ist gegenüber meiner Tochter und den fünf Enkeln. Insgesamt gibt es sechs Enkel. Eines kommt noch von meinem Sohn Felix dazu. Die Kinder freuen sich schon, dass wir dann bald in ihrer Nähe sind“, sagt Sylvia Förster.

Die Hausärztin, die seit 1975 in Bad Düben lebt, geht auch mit einem weinenden Auge. „Ich hinterlasse viele Freunde und Patienten. Für ihr jahrelanges Vertrauen möchte ich mich bei allen bedanken. Aber wir sind bestimmt immer mal wieder hier, wo man sich vielleicht über den Weg läuft“,sagt sie.

Von Steffen Brost