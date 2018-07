Bad Düben

Die Pflanzkübel vor dem Bad Dübener Rathaus geben an sich einen schönen bunten Farbtupfer ab. Allerdings nie lange. Denn regelmäßig werden die neu bepflanzten Kübel über Nacht geräubert. „Wir hatten erst gedacht“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), „dass sich hier jemand die Pflanzen für den eigenen Garten ausgräbt.“ Doch der Verdacht habe sich nicht bestätigt. Inzwischen gehe man von einem tierischen Dieb aus. Diesem auf die Spur zu kommen, sei aber gar nicht so einfach. Vielleicht, so eine Vermutung, finde hier ein Waschbär Gefallen an den Pflanzen.

Der traurige Anblick nach der tierischen Tat. Quelle: Ilka Fischer

Falls es sich tatsächlich um einen Waschbären handelt, könnte dieser als Vertreter einer invasiven Art bejagt werden. Doch ganz so einfach ist das nicht. Denn Schießen auf dem öffentlichen Platz verbietet sich von selbst. Und auch eine Lebendfalle, in die man den Dieb mit Leckereien locken könnte, kann man nicht so einfach auf dem Markt aufstellen. Und somit darf man gespannt sein, wer den längeren Atem hat: Der tierische Dieb oder die Stadt.

Von Ilka Fischer