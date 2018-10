Laußig

Was tut sich denn da gegenüber dem Bäcker? So mancher in Laußig wird sich das bereits gefragt haben. Doreen Dröbeljahr erklärt es gern: „Wir wollen unser Unternehmen Phone-Parts24 an diesem Standort konzentrieren.“

Derzeit befinden sich bei der seit fünf Jahren existierenden Reparaturwerkstatt für Smartphone und Tablet Büro und Lager noch an zwei verschiedenen Stellen in Laußig, was sich auf die Dauer als unvorteilhaft erweist. Jetzt will der kleine Familienbetrieb der Diplomingenieurin an der Ecke Landstraße 33b / Gartenstraße ein Laden mit Werkstatt errichten.

Die Gemeinde, von der das Grundstück gekauft wird, unterstützt das Vorhaben. Erste bauvorbereitende Maßnahmen konnten so schon vorgenommen werden. „Dennoch werden wir eher Ende 2019 oder auch erst 2020 umziehen können“, schätzt sie ein. Vorstellbar ist für die Laußigerin, die mit vielen externen Anbietern zusammenarbeitet, dann auch eine Erweiterung des Services und die Einstellung von Personal.

Von Ilka Fischer