Bad Düben. Noch sind sie nur 50 bis 60 Zentimeter groß, aber jeder Baum hat mal klein angefangen. Selbst wenn es eine Luthereiche ist. Oder eben „nur“ eine Stieleiche. Die Idee dahinter: 500 Jahre Reformation stehen an, dafür braucht es auch einen besonderen Baum im Naturpark Dübener Heide. Eine Luthereiche also musste her. Die gibt es zwar nicht wirklich. Denn Lutherbäume sind Bäume, die zu Ehren des Reformators Martin Luther gepflanzt wurden.

Sie haben in Deutschland eine lange Tradition, die etwas abgeebbt war, gerade aber wieder auflebt. Zig Exemplare dieser Gattung hat Harald Zehler vom Bad Schmiedeberger Öko-Dienst in den letzten beiden Jahren gezüchtet. Und damit es „ein Andenken für die Ewigkeit“ wird, wie der Bad Dübener Holzkünstler Raik Zenger sagt, der mit hinter dem Projekt steckt, steht es Gelb auf Grün geschrieben auf jedem Topf: Luthereiche. In diesem dürfte die in Mitteleuropa am meisten verbreitete Eichenart nicht lange bleiben. Immerhin kann die Stieleiche zwischen 20 bis 40 Meter hoch werden und einen Stammdurchmesser bis drei Meter erreichen, im Freistand gar bis zu acht Meter. Ihr Höchstalter liegt bei 500 bis 1000 Jahren, in Ausnahmefällen bis zu 1400 Jahren.

Haben kann man den Baum der Wittenberger Elbaue übrigens beim Künstler selbst oder im Heide Spa in Bad Düben, handverschnitten und formgeschnitten – zum Preis von 15 Euro. 500 Stück umfasst die limitierte Auflage.

Von Kathrin Kabelitz