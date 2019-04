Bad Schmiedeberg

Im Herzen der Dübener Heide – vor den Toren der Stadt Bad Schmiedeberg – hat am Freitag die beliebte Ausflugsgaststätte „Schöne Aussicht“ wieder ihre Pforten geöffnet. Zum Bedauern vieler Heidefreunde blieb der touristische Leuchtturm der Heide viele Jahre geschlossen. Doch nun kann auch wieder die Aussichtsplattform betreten werden.

Eigentümer des Anwesens ist die Stadt Bad Schmiedeberg. Und die legte in den zurückliegenden Jahren mächtig Hand an. Der Kaiser-Wilhelm-Turm wurde bereits 2006 grundlegend saniert und in jüngster Vergangenheit erfuhr das historische Bauwerk eine weitere Sanierung mit brandschutztechnischer Ertüchtigung. Die Handwerker gaben sich die Klinke in die Hand und so wurden die Dacheindeckung und die Dachentwässerung ebenso erneuert wie Elektroinstallationen, Fliesenbeläge, die Fassade, einige Türen und Fenster, Sanitärobjekte und anderes mehr. Die Baumaßnahmen wurden mit Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und des Landes Sachsen-Anhalt gefördert. Auch der neue Pächter blieb nicht untätig und kümmerte sich mit großer Unterstützung von Familie und Freunden um die gastronomischen Einrichtungen in Gastraum und Küche und gestaltete die Außenanlagen mit Biergarten neu.

Im Kaiser-Wilhelm-Turm Quelle: Heike Nyari

1910 errichtet

1910 wurde zu Ehren des deutschen Kaisers Wilhelm I. (1797 bis 1888) im Auftrag der Stadt der 30 Meter hohe Kaiser-Wilhelm-Turm errichtet. Dieser ist nun zur Freude vieler Heidegäste wieder geöffnet. Und wer die 104 Stufen bis zur Aussichtsplattform hinauf steigt, genießt im wahrsten Sinne des Wortes eine schöne Aussicht in alle Himmelsrichtungen. Die höchste Ergebung in der Dübener Heide ist die Hohe Gieck, deren Höhe mit 193 Metern angegeben wird. Wer sich jedoch auf der Plattform des Turmes befindet, steht etwa 208 Meter über Normalnull. Bis zur Turmspitze sind es dann noch einmal drei Meter.

Man schaut also über die Wipfel der hohen Bäume des umliegenden Waldes hinweg. Am nächsten dran liegt Bad Schmiedeberg und man erkennt deutlich den Kirchturm in der Ortsmitte. Bei gutem Wetter sind dahinter Schloss und Stadtkirche von Pretzsch und bei besonders guter Fernsicht in nördlicher Richtung sogar die Lutherstadt Wittenberg zu sehen. Schaut man gen Süden, kann man das Völkerschlachtdenkmal und den Uni-Riesen von Leipzig am Horizont ausmachen. Der Turm des Reinharzer Schlosses liegt im Westen und seine Spitze lugt zwischen den Baumkronen hervor. Es lohnt also, ein Fernglas mitzunehmen – und damit man in die richtige Richtung blickt, sind auf der Plattformbrüstung entsprechende Schilder angebracht.

Rast am Vitriolteich: Viele Wanderwege führen um die Schöne Aussicht. Quelle: Heike Nyari

Drehkreuz als Zugangskontrolle

Die Stadtverwaltung ließ ein zählendes Drehkreuz als Zugangskontrolle installieren, um zu vermeiden, dass zu viele Personen gleichzeitig auf den Turm drängen.

Die Schöne Aussicht, die auf einer Anhöhe liegt, ist ein hervorragender Ausgangspunkt für kleine Spaziergänge und ausgedehnte Wanderungen. Viele Wege und Rundwanderwege führen durch den gut ausgeschilderten Stadtwald. In der Nähe befinden sich sagenumwobene Orte wie der Mordfleck, die Höllenschlucht, das Zigeunergrab und das Jungferngrab. Wer etwas weiter läuft, findet den Vitriolteich, das Baumtheater, die Weinbergsquelle, den Eichhörnchen-Rastplatz und den Barfußpfad am Kuhteich.

Von der Schönen Aussicht zum Bad Schmiedeberger Kurpark sind es quer durch den Wald etwa vier Kilometer. Neben der herrlichen Gartenanlage findet der Wanderer den Moritz-Hauswald-Brunnen, in dem aus einem Granitblock ein erfrischendes Heilwasser fließt. Nicht nur an dem attraktiven Brunnenpavillon lohnt eine Rast, auch unterwegs laden zahlreiche Bänke und Rasthütten zu einer kleinen Pause ein. Kleiner Tipp: Am 1. Mai gibt es eine Wanderung „Vom Kaiser-Wilhelm-Turm zum Moritz-Hauswald-Brunnen“. Start ist um 13 Uhr an der Schönen Aussicht.

Blick vom Kaiser-Wilhelm-Turm auf Bad Schmiedeberg. Quelle: Heike Nyari

Überregionale Wanderwege

Und dann gibt es noch einige überregionale Wanderwege, die die Schöne Aussicht tangieren. Dazu gehört der länderübergreifende, etwa zwanzig Kilometer lange „Wanderweg der Lieder“, der die beiden kleinen Kurstädte der Dübener Heide miteinander verbindet. Der Weg führt vom Kurpark des sächsischen Bad Düben ins Kurviertel des anhaltischen Bad Schmiedeberg.

Der „Wanderweg der Lieder“ feiert in diesem Jahr übrigens seinen zwanzigsten Geburtstag und es gibt zwei Veranstaltungen. Am 14. Mai lädt der Verein Dübener Heide zum Wandern und Singen ein. Von beiden Kurstädten laufen Gruppen los und treffen sich in der Mitte an der Siebenarmsäule. Am 31. August führen die „Freunde der vier Jahreszeiten“ vom Bad Schmiedeberger Kurviertel zur Schönen Aussicht. Am Fuße des Kaiser-Wilhelm-Turms angekommen wird der Authausener Männergesangverein bei einem kleinen Chorkonzert einige Lieder zum Besten geben.

