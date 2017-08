Indischer Yogi kommt nach Bad Düben

Bad Düben. Das gab es in Bad Düben bisher noch nicht. Mit Sandeep Singh kommt Mitte September erstmals ein indischer Yogi in die Kurstadt und gibt für Interessierte einen Kurs. Mit seinem Anliegen hatte sich der aus dem Norden Indiens stammende und jetzt in Deutschland lebende Lehrer an die Stadtverwaltung gerichtet. Solch außergewöhnliche Angebote passen gut zum Slogan: Bad Düben aktiv – gesund – natürlich, befand Cornelia Richter von der Touristinformation und warb deshalb auch beim Reha-Zentrum um Mitwirkung. In Diplom-Mediziner Stefan Rudloff, Chefarzt der Fachklinik für Orthopädie, habe sie sofort einen Unterstützer gefunden. Somit wird das Yoga-Wochenende vom 15. bis 17. September in der Sporthalle des Reha-Zentrums gestaltet. Anmeldungen sind über die Touristinformation möglich.

Yoga neu erleben

Mr. Singh zeigt das besondere indische Yoga als praktische Methode, um mit einfachen und leichten Techniken den Körper zu mobilisieren und zu kräftigen. „Es ist eine ganz besondere Möglichkeit, Yoga erstmals oder von einer anderen Seite kennenzulernen, auszuprobieren oder die eigenen Kenntnisse zu erweitern. Man kann etwas Gutes für sich selbst tun mit dem Ziel, tiefe innere Ruhe und Zufriedenheit zu gewinnen“, sagt Cornelia Richter. In Indien würde Yoga mehr in den Alltag einbezogen, als es in europäischen Gefilden bekannt sei.

Los geht es am 15. September

Gestartet wird am Freitag (15. September) von 17 bis 19 Uhr. Weiter geht es am Samstag von 8.30 bis 10.30 Uhr und am Nachmittag von 17 bis 19 Uhr. Am Sonntag beendet die letzte Übungseinheit von 8.30 bis 10.30 Uhr dieses Wochenende. Die Kosten betragen 85 Euro. Der Kurs wendet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Er wird deutschsprachig und mit begrenzter Teilnehmerzahl durchgeführt.

Weitere Informationen und die Anmeldung finden Interessierte auch im Internet www.bad-dueben.de unter Tourismus/Gastgeber Veranstaltungen.

Von Kathrin Kabelitz