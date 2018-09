Bad Düben

Das Floorballturnier geht in die elfte Runde – die Bad Dübener Netzwerkpartner für Integration und Sport sind am Samstag wieder am Start. Der Sportverein, der Fußballverein, der Jugendmigrationsdienst der Diakonie, die Wohnungsbaugesellschaft und die Bundespolizei aus der Kurstadt Bad Düben sowie der Landessportbund Sachsen richten gemeinsam das Floorballturnier im Wohngebiet „Am Schalm“ in Bad Düben aus. Ziel dieser öffentlichen Veranstaltung besteht darin, über den Sport ins Gespräch zu kommen und für ein besseres Miteinander und gegenseitiges Verständnis zu sorgen. Wettkampfbeginn ist um 10 Uhr auf der Parkfläche im Wohngebiet. Anmeldungen sind bis kurz vor Wettkampfbeginn beim Präventionsteam der Bundespolizei möglich. Die Spielfläche steht für das Einspielen und die Erwärmung ab 9 Uhr zu Verfügung. Für eine Mannschaft werden vier Spieler, ab sechs Jahre aufwärts, benötigt. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht.

Neben dem Turnier stehen Hüpfburgen und ein Spielmobil für Spaß und Spiel bereit. Für das leibliche Wohl sorgt der Jugendmigrationsdienst. Die Siegerehrung wird etwa 13.30 Uhr stattfinden, so dass die Parkflächen ab 15 Uhr wieder nutzbar sind.

Von Steffen Milz