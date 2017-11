Jobwechsel mal anders: Vom Banker zum Naturparkranger in Bad Düben

Mit der Note 1,5 als Udo Reiss aus Tornau bei Bad Düben als einer der besten Teilnehmer den Fortbildungslehrgang als geprüfter Natur- und Landschaftspfleger in Sachsen absolviert. Der 50-Jährige, der zuvor in leitender Position bei einer Bank in Leipzig tätig war, wird nunmehr als Ranger in der Dübener Heide arbeiten.