Tiefensee

Feuerwehr steht für Retten, Löschen, Bergen und Schützen. Das sind bereits für die Nachwuchs-Floriansjünger im Alter von acht bis 18 Jahren hochgehaltene Werte. Aber auch bei den Jugendlichen in Tiefensee geht das noch weiter: Die Jungen und Mädchen erleben, was Zusammengehörigkeitsgefühl und soziales Engagement bedeuten. Elf von ihnen übergaben jetzt 1111,11 Euro zum Dachstuhl-Fest der Erweiterung der Gebäude des Kinderhospizes in Leipzig.

Gelungene Aktion

Diese Aktion war langfristig vorbereitet. Schon als zu Beginn des vorigen Jahres die Pläne geschmiedet wurden, was in den kommenden Monaten gelernt und veranstaltet werden soll, legten alle gemeinsam fest, sich für das Bärenherz-Hospiz zu engagieren. Dafür wurde mit verschiedenen Aktivitäten Geld gesammelt: So halfen die Kinder und Jugendlichen den Ort zu säubern, reinigten vor allem den alten Brunnen, strichen Bänke für die älteren Mitbürger, betreuten beim Kinderfest die Spiele für die ganz Kleinen. Sie veranstalteten den Kuchenbasar bei der Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses und eine Sammelaktion beim Bad Dübener Weihnachtsmarkt. Außerdem wurde Altpapier über mehrere Monate hinweg gesammelt.

„Die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Tiefensee freuen sich nun, dass sie durch ihre Aktion auch die vielen auch freiwilligen Helfer im Hospiz etwas unterstützen zu können“, berichtet Georg Seitz, der die Öffentlichkeitsarbeit der Jugendwehren betreut.

Von lvz