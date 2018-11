Bad Düben

Peter, der kleine russische Junge öffnet am ersten Frühlingsmorgen das Gartentor, geht hinaus und wird dort von einem freudig zwitschernder Vogel begrüßt. Diese Geschichte wurde von dem russischen Komponisten Prokofjew musikalisch umgesetzt und gehört heute zu den weltbekanntesten Melodien. Fast jeder kennt das musikalische Märchen Peter und der Wolf. Am Freitagabend kamen die Zuhörer im Saal des Heide Spa Bad Düben in den Genuss, dieses Musikstück live zu erleben. Das Jugendsinfonieorchester Heinrich Schütz Nordsachsen unter der Leitung von Sebastian Kewitz hatte zum Konzert geladen.

Gut 50 Musiker bereiteten dem Publikum einen musikalischen Hochgenuss. Mit der Darbietung der märchenhaften Geschichte trafen die Musikanten den Nerv des Publikums. Dass Sprache und Musik so exzellent am Abend zusammenpassten, war nicht nur den Virtuosen zu verdanken, sondern auch dem Hörspielsprecher Andreas Drescher. Er gestaltete das Stück lebhaft durch seine klangvolle Stimme und unterstützte die Instrumentalisten dramaturgisch genau.

Zur Galerie Impressionen vom Auftritt des Jugendsinfonieorchesters im Bad Dübener Heide Spa

Reichlich Applaus

So gab es reichlich Applaus – aber nicht nur dafür, denn auch die Ausschnitte aus berühmten italienischen Opern ließen die Minuten wie im Fluge vergehen. Angelika Hedike moderierte den Abend und vervollständigte das musikalische Klangerlebnis mit kurzen und prägnanten Lebensdaten der aufgeführten Komponisten. Dem Konzert der Jugendlichen ging ein viertägiges Probelager in der Colditzer Musikakademie voraus. „Von früh bis spät haben die Musiker mit ihren Lehrern geübt und geprobt. Das Orchester besteht aus den besten Musikern des gesamten Landkreises“, würdigte Frau Professor Elvira Dreßen die Bemühungen der Mitwirkenden.

Unter denen ist auch die zwölfjährige Friderike Felsberg. „Ich habe den Vogel mit meiner Querflöte gespielt. Jeder hat sich heute beim Zusammenspiel angestrengt und alles hat sehr gut funktioniert. Es war einer der besten Durchläufe, den wir heute hatten“, sagte die Musikerin im Anschluss. Im Publikum haben ihre Eltern Reinhard und Antje Felsberg gesessen. „Auch uns hat es ganz hervorragend gefallen. Das Orchesterlager mit dem anschließenden Konzert ist immer ein Highlight für unsere Tochter“, fügten beide hinzu.

Schlussendlich gab es vor allem sehr viel Applaus und ein großes Dankeschön für diese tolle virtuose Darstellung.

Von Anke Herold