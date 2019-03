Bad Düben

Leonard, Anton, Vadim, Elisabeth, Vladimir, Mascha und Vika sitzen zusammen und lachen. Sie haben Spaß. Die Jugendlichen kommen zum einen aus Bad Düben und zum anderen aus der viertgrößten russischen Stadt Jekaterinenburg, nahe des Urals – rund 3700 Kilometer von Deutschland entfernt.

Kooperation besteht seit 2011

Sieben Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe sieben und acht sind mit ihrer Deutschlehrein Arina Terentjewa für acht Tage Gast der Bad Dübener Oberschule. Denn zwischen ihr und dem Gymnasium Nummer 37 in Jekaterinenburg gibt es seit 2011 eine Kooperationsvereinbarung. Darin sind unter anderem gegenseitige Besuche festgehalten.

Leonard Bock (links) aus Bad Düben und Anton Baranow aus Jekaterinenburg verstehen sich auf Anhieb und freuen sich schon auf den Gegenbesuch im Oktober. Quelle: Steffen Brost

„Jetzt besucht uns eine russische Schülerdelegation. Im Oktober treten dann Bad Dübener Oberschüler eine Reise nach Russland an. Vor zwei Jahren fiel der Austausch aufgrund organisatorischer Probleme aus, aber jetzt freuen sich alle auf die fernen Gäste“, erzählte Viola Haberlag. Während die Russischlehrerin bereits mehrfach in Russland zu Gast war, ist es für ihre russische Kollegin und Deutschlehrerin Arina Terentjewa der erste Besuch in Deutschland.

Volles Programm für Besuch in Düben

„Ich finde es hier sehr schön. Auch meine Schüler. Über den Aufenthalt in Deutschland müssen unsere Schüler anschließend eine schriftliche Ausarbeitung anfertigen“, erzählte die junge Russin. Die sieben Tage bei den Bad Dübener Gastfamilien und der Oberschule sind randvoll mit Programm. „Es gibt ein Familienwochenende, gemeinsame Schulstunden, eine Stadtrallye, Ausflüge nach Leipzig und Dresden sowie einen gemeinsamen Abschlussabend am Freitag“, zählte Haberlag auf.

Auf spielerische Art und Weise lernen sich die russischen und deutschen Oberschüler kennen und erfahren dabei viel Wissenswertes zu Land und Leuten. Quelle: Steffen Brost

Dazwischen bleibt aber immer noch genügend Freizeit für die Schüler. Bei dem 14-jährigen Leonard Bock ist Anton Baranow zu Gast. Beide Teenager verstanden sich auf Anhieb. „Ich habe seinen Steckbrief gelesen und sofort gesagt, Anton kommt in unserer Familie“, erzählte Leonard. Obwohl der Bad Dübener kein Russisch als Fremdsprache gewählt hat, verstehen sich beide blendend. Denn Anton lernt seit der ersten Klasse die deutsche Sprache und spricht fast fehlerfrei. „Bei uns in Jekaterinenburg besuchen rund 800 Schülerinnen und Schüler das Gymnasiums. Sie besuchen bis zur elften Klasse die Schule und machen dann ihren Abschluss. Das Besondere ist, dass alle Schüler ab der ersten Klasse deutsch lernen müssen. Deswegen sprechen sie mittlerweile sehr gut“, so Arina Terentjewa.

Gegenbesuch im Herbst geplant

In der Oberschule wird erst ab Klasse sechs Russisch gelehrt. Aber trotzdem reichen die Vokabeln aus, um sich gut zu verständigen. „Der Schüleraustausch soll einen gegenseitigen Einblick in Land, Leute, Klima, Leben und so weiter geben. Davon müssen die Schüler einen Projekthefter führen, der im Anschluss auch benotet wird. In dieser Woche steht vor allem das deutsche Leben im Mittelpunkt. Im Herbst lernen dann alle das russische Leben in Jekaterinenburg kennen“, so Haberlag weiter. Leonard und Anton sind mittlerweile dicke Kumpels geworden und freuen sich auf ein Wiedersehen im Herbst. Bis dahin überbrücken sie die Zeit mit regelmäßigen Whats App-Nachrichten, um sich gegenseitig auf dem neuesten Stand zu halten.

Von Steffen Brost