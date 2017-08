Kanalbau in Laußig startet

Laußig. Zu einer Bürgerversammlung sind am Dienstag, dem 22. August, die Laußiger eingeladen, bei denen in den kommenden Wochen und Monaten vor der Haustür die Kanäle verlegt werden. Bei der um 18 Uhr im Ländlichen Bürgerzentrum beginnenden Veranstaltung erfahren die Bürger im Detail, wie die Großbaustelle vor ihrer Haustür gemanagt werden soll. „Vertreter der Firma Bau- und Haustechnik aus Bad Düben, des Ingenieurbüros und der Gemeinde sind vor Ort“, informierte Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Am 28. August findet die Bauanlaufberatung statt. Ab September werde dann zunächst in der Kleinen Aue und dem sich anschließenden Bereich Dübener Straße mit dem Kanalbau begonnen.

In der Kleinen Aue geht es los

Während für die ersten Kanalbauarbeiten noch rund 590 000 Euro Hochwassergelder zum Einsatz kommen, gilt das für den Großteil nicht. Dennoch müssen auch in der weiteren Dübener Straße, der Hauptstraße, der Schulstraße, der Denkmalstraße und der Mittelstraße die maroden Kanäle in mehreren Bauabschnitten erneuert werden. An den Kanälen in Gruna und Pristäblich sollen zudem punktuell Schäden beseitigt werden beziehungsweise Sanierungsarbeiten erfolgen.

3,5 Millionen Euro für modernes System

Wie berichtet, muss Laußig samt der Ortsteile Gruna und Pristäblich sein Abwassersystem auf ein EU-konformes und dem heutigen Stand der Technik entsprechendes Niveau bringen. Dafür muss die Gemeinde, die das Abwasser in den drei Ortsteilen in eigener Regie entsorgt, rund 3,5 Millionen Euro investieren. Ein gutes Drittel ist mit der Überleitung des Abwassers nach Bad Düben, den drei Pumpstationen sowie dem Abriss der alten Laußiger Kläranlage geschafft. Voraussichtlich bis 2020 soll das Mammutprojekt komplett abgeschlossen sein.

Von Ilka Fischer