Polizei-Aktion - Kinder blitzen in Bad Düben

Aufregung bei den Mädchen und Jungen der Heide-Grundschule in Bad Düben. Die Viertklässler machten gemeinsam mit den Polizisten Tom Kallenbach und Vicky Schäfer Jagd auf Temposünder vor ihrer Schule in der Schmiedeberger Straße. Die Beamten erklärten vor Beginn der Messaktion ihre Spezialtechnik. „Wir kontrollieren meist mit einem Lasergeschwindigkeits-Messgerät das Tempo der Autofahrer. Ein Laser wird auf das herannahende Auto gegeben. Das Objekt schickt den Laser gewissermaßen zurück und das Gerät ermittelt so die gefahrene Geschwindigkeit“, erklärte Tom Kallenbach.

50 km/h erlaubt

Erlaubt sind an der Schule 50 Stundenkilometer. 57 Autofahrer wurden innerhalb der dreistündigen Kontrolle angehalten. Egal, ob zu schnell oder nicht – die meisten fuhren im vorschriftsmäßigen Bereich. Einige hatten geringfügige Überschreitungen von wenigen Stundenkilometern. Der Schnellste war knapp über 60 Sachen unterwegs. Für alle vorbildlichen Fahrer gab es von den Schülern ein kleines Dankeschön. Zu schnelle Autofahrer mussten sich den unbequemen Fragen der Schüler stellen. Nächste Woche finden weitere Kontrollen statt. Dann werden die Temposünder zur Kasse gebeten.

Überall im Land Kontrollen

Überall in Sachsen kontrolliert in diesen Tagen die Polizei vor ausgewählten Grundschulen die Geschwindigkeit. Mit dieser Präventionsmaßnahme sensibilisieren Grundschüler die Autofahrer auf besondere Weise für die Gefahren und sorgen so auch für mehr Sicherheit auf den Straßen. Die Aktion „Blitz für Kids“ wurde 1995 ins Leben gerufen.

Von Steffen Brost