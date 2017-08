Kita „Wirbelwind“ in Pressel ist Sachsens erster Naturpark-Kindergarten

Im Freistaat Sachsen gibt es jetzt den ersten Naturpark-Kindergarten – und der steht in Pressel (Landkreis Nordsachsen). Die Kita „Wirbelwind“ erhält an diesem Freitag die entsprechende Zertifizierungsurkunde samt einer Plakette. Sie nahm zuvor erfolgreich an einem Zertifizierungsverfahren teil.