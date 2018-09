Bad Düben

Am Montagmorgen heulten kurz vor sieben Uhr die Sirenen in Bad Düben und den umliegenden Ortsteilen. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Tobias Volkmann mitteilte, hatte die Leipziger Rettungsleitstelle durch einen aufmerksamen Bürger einen Brand einer Gartenlaube in der Nähe des Wohngebietes Am Schalm gemeldet bekommen. Doch schon bei der Fahrt zum Einsatzort kam heraus, das sich die Brand in der Kleingartenanlage Am Heidberg befand.

Zur Galerie In Bad Düben qualmte am Montagmorgen ein Komposthaufen.

Und hier brannte keine Gartenlaube, sondern rauchte ein Komposthaufen sehr intensiv. Polizei, Sanitäter und Feuerwehr verschafften sich schnell ein Bild der Lage und konnten schnell wieder abrücken. Der Komposthaufen wurde kurzerhand mit einem bereits im Garten liegenden Wasserschlauch abgelöscht.

Wie die Rauchentwicklung entstand, konnte vorerst nicht geklärt werden. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet und die Kameraden konnten ins Gerätehaus abrücken. Ein Schaden entstand dabei nicht.

Von Steffen Brost