Kossa wird zur Großbaustelle – 130 Einwohner wollen Details wissen

Dem Heidedorf Kossa stehen denkwürdige Jahre bevor. Beginnend noch in diesem Jahr wird in Sachen Infrastruktur so ziemlich alles komplett umgekrempelt. Bei einer Informationsveranstaltung interessierte die Bürger vor allem der Abwasserbau. Denn dafür könnten die Bürger auch in die eigene Tasche greifen müssen.