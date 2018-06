Bad Düben

Der Chor der Arbeiterwohlfahrt (Awo) leitet mit dem Awo-Lied den Festakt zu 25 Jahre Awo-Kreisverband Nordsachsen ein. Viele Gäste waren in die Mehrzweckhalle am Kirchplatz gekommen, um zu gratulieren und das runde Jubiläum zu feiern. Darunter auch Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster, der stellvertretende Awo-Landesvorsitzende Jens Krause, Vertreter aus Landratsamt und anderen Institutionen sowie Mitglieder aus den Ortsvereinen und externe Partner.

Zur Galerie Impressionen von der Feier zu 25 Jahre Awo-Kreisverband Nordsachsen

Geschäftsführer Marko Schreiber schlug in seiner Ansprache einen Bogen von den Anfängen der Awo bis in die Gegenwart. „In vielen Städten und Gemeinden machten sich engagierte Bürger nach der Wende daran, den alten Wohlfahrtsverband zu neuem Leben zu erwecken und wieder in der Gesellschaft zu verankern. Im Sommer 1990 verteilte die SPD in Nordsachsen Briefe und fragte nach, ob Interesse für die Gründung von Awo-Ortsvereinen besteht. Und so kam es, dass sich zu dieser Zeit ein Ortsverein in Bad Düben, in Delitzsch und sogar ein aus mehreren Ortsvereinen bestehender Kreisverband gründeten. Unter deren Dach waren anfangs schwerpunktmäßig die Pflegedienste, das Essen auf Rädern sowie die ersten Kindertagesstätten betrieben worden“, blickte Schreiber zurück.

1991 Gründung des Kreisverbandes Eilenburg

Im September 1991 kam es dann zur Gründung des Kreisverbandes Eilenburg mit den Ortsvereinen Bad Düben, Kossa, Schnaditz und Tiefensee, zu welchem ab März 1993 auch der Ortsverein Eilenburg gehörte. Im Juni 1993 wurde dann aus den Awo-Kreisverbänden Eilenburg und Delitzsch sowie dem Ortsverein Torgau der Kreisverband Delitzsch-Eilenburg-Torgau gegründet, der heutige Kreisverband Nordsachsen.

Säule der Sozialarbeit

Seit dieser Zeit hat sich die Awo Nordsachsen zu einer unverzichtbaren Säule der Sozialarbeit in den Gemeinden entwickelt. „Und so ist über die Jahre nicht nur der mit über 700 Mitgliedern stärkste Kreisverband im Land Sachsen entstanden, sondern auch ein Unternehmen, dessen Mitarbeiterzahl sich von rund 60 Kolleginnen und Kollegen im Jahr 1993 auf 433 am heutigen Tag gesteigert hat“, freute sich Schreiber. Der Geschäftsführer konnte auf eine gute Bilanz der vergangenen Jahre zurückblicken. Denn mittlerweile werden im Bad Dübener Pflegeheim 83 ältere Menschen vollstationär betreut und in den Sozialstationen in Bad Düben und Delitzsch pro Jahr über 750 Patienten versorgt.

Es gibt ein voll ausgelastetes betreutes Wohnen in Bad Düben und elf Kindertageseinrichtungen, in denen 165 Erzieher über 1500 Kinder betreuen. Weitere Bereiche sind die sozialpädagogische Familienhilfe, Schuldnerberatung und Schwangerenberatungsstellen.

Fahrdienste legen 2017 über 300 000 Kilometer zurück

Die Fahrdienste in Delitzsch und Bad Düben haben im Jahr 2017 über 300 000 Kilometer zurückgelegt, um behinderte Menschen in deren Werkstätten nach Eilenburg und Delitzsch zu ihrer täglichen Arbeit zu bringen. Für Senioren und Jugendliche stehen Begegnungsstätten und Jugendhäuser zur Verfügung. Und wer gerne liest, kann die Awo-Bibliothek in Bad Düben besuchen. „Ich möchte mich mich bei allen hier anwesenden leitenden Mitarbeitern ganz herzlich für die geleistete Arbeit bedanken. Dank sagen möchte ich auch allen externen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ohne die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Ämtern, Kommunen oder Pflegekassen, mit denen wir teilweise hart um die Finanzierung unserer Angebote ringen, wäre es auch nicht möglich gewesen, dieses Jubiläum heute zu begehen“, so Schreiber. Auch Bürgermeisterin Astrid Münster dankte für das Engagement: „Die Awo hat bei uns in Bad Düben vieles auf die Beine gestellt. Und es wird noch mehr werden. Denn unser noch zu bauender neuer Hort an der Heidegrundschule wird künftig von der Awo betrieben.“

Ehrungen für Gründungsmitglieder

Danach gab es Ehrungen, unter den Geehrten auch die Gründungsmitglieder des Kreisverbandes Rosemarie Lange, Dietmar Schübel und Carsten Brauer. Nach dem offiziellen Teil wurde es gemütlich – mit Geburtstagstorte und Musik der Band „Die Landstreicher“.

Von steffen brost