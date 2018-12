Bad Düben

„Wie immer alles auf den letzten Drücker. Aber es macht auch Spaß wie immer. Unsere Krippenspiel ist eben eine schöne Tradition. Es wäre ja auch langweilig, wenn es nicht so wäre“, sagt Henriette Lippold, die das Stück geschrieben hat.

Moderne Inszenierung

Zur Galerie Das Krippenspiel in der Stadtkirche in Bad Düben lockte Heiligabend wieder Hunderte Menschen an.

26 Akteure, dazu die Kurrende, sind in diesem Jahr dabei. Ein altes Stück mit aktuellem Anlass und einer ordentlichen Portion Lokalkolorit, das vielen kleinen und großen Zuschauern immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Zu Weihnachten wird die Geschichte der Geburt Jesu in fast allen Kirchengemeinden aufgeführt. Doch es muss nicht immer die herkömmliche Fassung der Reise nach Bethlehem sein. Moderne Inszenierungen sind mittlerweile ebenso beliebt.

Ein selbstherrlicher König

Das Bad Dübener Stück lehnt sich diesmal inhaltlich an das Stück vom Landschaftstheater „Die große Reise“ an. Effizienz, Streit, Hektik, Größenwahn und Missgunst stehen im Mittelpunkt der Geschichte. Und davon werden auch die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar nicht verschont und treffen auf einen arroganten und selbstherrlichen König Herodes, der dem Jesuskind auf der Spur ist, weil er seine Herrschaft bedroht sieht. Am Ende geht alles gut aus und alle stimmen vereint den Weihnachtsklassiker „Oh, du Fröhliche...“ an.

Von Steffen Brost