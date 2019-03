In den vergangenen Tagen hat mutmaßlich der Wolf ein Dutzend Schafe in Tornau bei Bad Düben angegriffen und getötet. Weitere Tiere sind durch die Übergriffe zum Teil schwer verletzt worden. Das bestätigte der Verein Dübener Heide, der Trägerverein des gleichnamigen Naturparks in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist.