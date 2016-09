Bad Düben. Auswärtsspiel für die Dübener Kurrende: Der Chor wird am Sonnabend um 19.30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Bad Schmiedeberg auftreten. Das Abendsingen ist zugleich eine Premiere: Erstmal wird die Kurrende unter ihrer neuen Leiterin Elisabeth Neumann auftreten. Die 26-jährige Kirchenmusikerin aus Leipzig hatte Anfang August den Chor vom langjährigen Kantor Lothar Jakob (63) übernommen.

Auch im Repertoire gibt es Veränderungen: Neben dem Klassiker „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ von Felix Mendelssohn Bartholdy wird ein Bach-Choral erklingen, den der Chor erst in den letzten Wochen einstudiert hat. Neu im Kurrende-Programm ist zudem „Jubilate“, eine spannende Jazz-Motette aus dem Jahr 1999 von Johannes Matthias Michel. Der Konzertabschluss verspricht dann einen Gänsehautmoment: Hermann J. Settelmeyer „Komm, gute Nacht“ feiert ebenfalls Premiere im Abendsingen .

Das erste Heimspiel unter neuer Leitung feiert der Chor am 12. November – zur Friedensdekade um 19 Uhr in der Dübener Stadtkirche. Zuvor wird die Kurrende am 3. Oktober zum Tag der Einheit in die Partnergemeinde Diez fahren.

