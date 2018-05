Pottenstein/Bad Düben

Der große Doppelstock-Tourneebus ist wieder zurück: Am Nachmittag des 1. Mai stiegen müde, aber glückliche Sänger am Dübener Paradeplatz aus. Im Gepäck hatten die rund 70 Musiker jede Menge Geschichten und Anekdoten, die man so nur auf Kurrende-Chorfahrt erleben kann. Die Tournee 2018 hatte den Chor diesmal auf neues Terrain geführt – nach Bayern in die Fränkische Schweiz.

Perfekter Tournee-Auftakt in Pegnitz bei Bayreuth

Los ging’s am Sonnabend mit dem Auftritt in Pegnitz. In der evangelischen Kirche St.Bartholomäus gaben die nordsächsischen Musiker eine bemerkenswerte Visitenkarte ab: Mit Werken von Bach, Mozart, Schütz, Grieg und Händel gelang Kurrende und Posaunenchor ein großartiger Tourneeauftakt. Nach Konzertschluss gab es viel Lob und Anerkennung durch die Pegnitzer Zuhörer, die in Sachen Kirchenmusik auch nicht gerade ein weißer Fleck in der Landschaft sind. Kirchenmusikdirektor Jörg Fuhr leistet hier seit Jahren eine beachtliche Arbeit und traut sich unter anderem an drei große oratorische Konzerte im Jahr heran.

Zur Galerie Übers lange 1.Mai-Wochenende ging es für die Bad Dübener Kurrende diesmal auf Chorfahrt nach Oberfranken. Neben tollen Konzerten gab es auch Gelegenheit für Freizeitspaß. Hier die schönsten Impressionen der Chorfahrt 2018.

Die Verbindung zum Dübener Chor entstand durch ein geschichtliches Ereignis: Der Dreißigjährige Krieg, der vor 400 Jahren begann, wird in diesem Jahr mit gemeinsamen Veranstaltungen der Regionen Franken, Böhmen und Nordsachsen begangen. Und so gingen die Dübener Sänger diesmal als Friedensbotschafter auf Tournee – mit dem Anspruch, durch ihre Musiken auch Trost und Stärkung zu gebe.

Dickes Extra-Lob von Kantorin Neumann

Das gelang ganz besonders in der kleinen Pfarrkirche von Ebermannstadt bei Bamberg. Auch dank der faszinierenden Akustik gelang ein Konzert, für das es ein Extralob von Kantorin Neumann gab: „Das war so schön heute.“ Und so hatten sich die zumeist jungen Musiker auch ihre Freizeit redlich verdient. Hier stand Geschick, Nervenkitzel und Abenteuer auf dem Programm: Beim Besuch der Pottensteiner Teufelshöhle oder dem Besuch im Kletterpark.

„Summertime“ am Marktbrunnen und ein Pils zum Dank

Die Blechbläser hatten allerdings noch nicht genug von den Tourneeauftritten: Mit Notenkiste und Instrumentenkoffer zogen sie für ein spontanes Platzkonzert von der Jugendherberge zum Pottensteiner Marktbrunnen. Die Oberfranken staunten nicht schlecht: Am Marktbrunnen erklangen „La Paloma“ oder „Summertime“. Gut, dass da bei sonnigem Wetter das Wirtshaus nicht weit weg war ... Diese Chorfahrt hat Durst auf mehr gemacht: Am Sonnabend singt die Kurrende um 19 Uhr in der Eilenburger Nikolaikirche. Hier gibt es auch Teile des Tourneeprogramms zu hören.

Von Olaf Majer