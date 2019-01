Bad Düben/Leipzig

Nach dem erfolgreichen Start der LVZ-Laufaktion im Vorjahr betreut das Mediclin Waldkrankenhaus Bad Düben auch 2019 wieder als medizinischer Partner die Sportaktion „Lauf geht’s!“. Ziel des Projektes ist es, möglichst viele Leipziger – egal ob Laufanfänger, Wiedereinsteiger oder Hobbyläufer – mit gezieltem Training und wissenschaftlichen Ernährungstipps fit für den Halbmarathon Leipzig am 13. Oktober zu machen. Erstmals soll es auch in Bad Düben eine Laufgruppe geben.

Wieder Unterstützung durch sportmedizinische Expertise

„Wir haben im Verlauf der Aktion gemerkt, dass wir mit unserer sportmedizinischen Expertise einen wichtigen Beitrag für den Erfolg der Teilnehmer beisteuern können“, freut sich Dr. Jacqueline Repmann, Ärztliche Direktorin. „Deshalb möchten wir uns wieder aktiv mit einbringen und den Läufern dabei helfen, ihre ambitionierten sportlichen Ziele zu erreichen.“

In der sechsmonatigen Vorbereitungsphase nahmen die Ärzte der Mediclin selbst an Trainings teil und tauschten sich mit den Sportlern aus, informierten über effektive Möglichkeiten der Verletzungsprävention und boten mit der „Laufenden Sprechstunde“ eine Beratungsmöglichkeit direkt während des Lauftrainings – Angebote, die es neben vielen neuen Ideen wieder geben wird.

Ärzte stehen beratend zur Seite

Außerdem ist so mancher Läufer in einer der Sprechstunden am Mediclin Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Leipzig aufgeschlagen. „Häufig ging es dabei gar nicht um schwere Verletzungen“, weiß der „Lauf geht’s!“-Cheftrainer und erfahrene Marathoni Jörg Matthé. „Gerade für Anfänger ist es wichtig, für die bei einer hohen Intensität immer mal wieder auftretenden Beschwerden wie leichten Knieschmerzen einen professionellen Ansprechpartner zu haben, der die Probleme mit ihnen abklärt.“

Dr. Enzo Hamann, Oberarzt am Waldkrankenhaus Bad Düben, ergänzt: „In den meisten Fällen konnten wir mit Bandagen, Tipps zur besseren Belastung der Gelenke und Physiotherapie dabei helfen, kleine Probleme zu beseitigen, ohne dass es Trainingsausfälle gab.“ In seiner Läufersprechstunde ist der Dübener Sportmediziner wieder jeden Freitag im Mediclin MVZ Leipzig erreichbar.

Lauf geht’s auch in der Region

Aufgrund des regen Interesses im Premierenjahr wächst „Lauf geht’s!“ dieses Jahr über die Leipziger Grenzen hinaus und startet mit weiteren Laufgruppen in der Region – so auch in Bad Düben. „Eine Herausforderung, der wir sehr gut gewachsen sind“, bekräftigt Hamann. „Um in diesem Jahr noch intensiver und individueller auf die Teilnehmer eingehen zu können, erweitern wir unser ärztliches Betreuerteam. Außerdem werden wir unsere Kollegen in unseren orthopädischen Praxen in Leipzig, Torgau und Wurzen stärker einbinden.“

Auftaktveranstaltung ist am 5. März, 19 Uhr in der LVZ-Kuppel in Leipzig. Anmeldungsformulare gibt es im Internet.

Von LVZ