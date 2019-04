Bad Düben

In sechs Monaten einen Halbmarathon (21 Kilometer) laufen – das wollen auch die meisten Teilnehmer der LVZ-Aktion „Lauf geht’s“ in Bad Düben, die am Montag im Mediclin Reha-Zentrum mit einem Vortrag über die richtige Ernährung in den Trainingsmonaten startete. Zu Gast war Wolfgang Feil von der Dr. Feil Forschungsgruppe, der schon Olympiasieger und Weltmeister beraten hat und zusammen mit Wolfgang Grandjean die Bewegung „Lauf geht’s“ ins Leben rief.

Welches Essen ist gesund?

Um Laufziele wie einen Halbmarathon zu schaffen, bedarf es nicht nur eines durchkomponierten Trainings, sondern die richtige Ernährung spielt dabei eine wesentliche Rolle. Feil hat die sogenannte F-AS-T-Formel entwickelt, die auf Fettstoffwechselaktivierung, Verbesserung der allgemeinen Stabilität und Top-Leistung zum richtigen Zeitpunkt abzielt. „Lauf geht’s bedeutet, vom Kohlenhydrateverbrennen zum Fettverbrennen zu kommen“, erklärte der Biologe.

Also müssen die Teilnehmer ab jetzt weniger Kohlenhydrate essen, dafür auf viel Gemüse setzen und sich fettschlau ernähren, also auf Butter statt Margarine, mehr Nüsse und Käse statt Wurst setzen. Ganz wichtig sind gute Öle mit Omega 9 und 3 – letzteres findet man im Leinöl. Und viel Eiweiß ist erforderlich – also heißt es ab jetzt viel Eier essen.

Lauf geht's in Bad Düben – das sind die Trainer vom TV Blau-Gelb 90 (von links): Ulrich Bresch (Walker), Grit Schlaak (Einsteiger) und Steffen Brost (Fortgeschrittene). Quelle: Nico Fliegner

Das sagen Teilnehmer

Petra Holtzegel aus Hohenroda ist eine der „Lauf geht’s“-Teilnehmerinnen in Bad Düben. „Für mich im fortgeschrittenen Alter ist das eine Herausforderung“, erzählte die 56-Jährige. Sie wolle „auf jeden Fall“ den Halbmarathon laufen. Was ihr an der Aktion am besten gefällt, ist die Begleitung durch Experten wie Dr. Feil, Trainern des TV Blau-Gelb 90 oder Ärzten von Mediclin. So fühle sie sich beim Training sicherer. Das geht auch Susan Kulas (42) aus Hohenroda so. „Es ist nochmal was anderes, in der Gruppe zu trainieren. Da ist die Motivation höher.“

Mediclin ist mit im Boot

Das Mediclin Waldkrankenhaus in Bad Düben ist als Partner der Aktion mit im Boot. Die Ärzte stehen den Teilnehmern als Ansprechpartner zur Verfügung, sollte bei Lauf-Neulingen doch mal etwas schmerzen. „Wir freuen uns, dass dieses Jahr erstmals eine Gruppe in Bad Düben an den Start geht“, sagte Klinik-Sprecher Constantin Sauff. Er findet es beeindruckend, dass Menschen, die vorher noch nie großartig gelaufen sind, am Ende der Aktion einen Halbmarathon laufen können.

Dr. Wolfgang Feil von der Feil-Forschungsgruppe hält am 8. April einen Vortrag über Ernährung und Fettverbrennung in Bad Düben. Quelle: Nico Fliegner

Beim Halbmarathon durchs Ziel

Auch Sina Ganzer (29) aus Bad Düben hat die Herausforderung gesucht. „Ich bin noch nie lange Strecken gelaufen. Das will jetzt unbedingt machen, weil es auch gute Fitness ist. Und dann will ich natürlich beim Halbmarathon durchs Ziel laufen.“ Jürgen Beyer aus Rackwitz (63) hat „eine ganze Weile“ keinen Sport mehr gemacht – wegen Problemen mit der Hüfte, erzählt er. Handballspielen ist eigentlich seine große Leidenschaft. Jetzt will er laufen. „Das ist Neuland für mich. Ich will es einfach mal ausprobieren und gucken, was die Hüfte sagt.“

Kommenden Dienstag startet das Laufen im Kurpark mit den Trainern Steffen Brost, Grit Schlaak und Ulrich Bresch vom TV Blau-Gelb 90. Und wer jetzt noch Lust hat, mitzumachen, kann sich bis 15. April anmelden.

