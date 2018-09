Laußig

Das schnelle Internet kommt auch in Laußig an, zumindest teilweise. Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) informierte im Gemeinderat am Dienstagabend, dass die Deutsche Telekom im Auftrag des Landkreises überall dort, wo bisher noch keine 30 Mbit im Download anliegen, einen Glasfaseranschluss bis ins Haus legen wird. Die Verlierer sind dabei all jene, die derzeit knapp über der 30 Mbit-Grenze liegen.

Es bleibt ein Flickenteppich

Darauf hatte der Presseler Reinhard Flehmig hingewiesen. Er meinte: „Ich habe 50 Mbit, wenn jetzt bei mir vorbei gebaut wird, ist das nicht in Ordnung.“ Bürgermeister Lothar Schneider mochte dem nicht widersprechen. Auch er sei nicht glücklich mit dieser Lösung, „denn wir verkleinern damit zwar den Flickenteppich, aber es bleibt einer“.

Dennoch sollten alle Laußiger, die jetzt den modernen Anschluss kostenfrei bekommen können, der Installation auch zustimmen. „In Laußig betrifft das“, so führte Lothar Schneider aus“, rund 360 Haushalte vor allem in Gruna und Kossa. Die Zahl könnte aber noch steigen, da er davon ausgehe, dass sie bei der Ermittlung der Eigentümer auch noch auf das eine oder andere unbebaute Grundstück stoßen, für das ein Glasfaseranschluss ebenfalls Sinn macht.

Zustimmung erforderlich

Alle Eigentümer würden demnächst jedenfalls einen Brief von der Gemeinde erhalten, wo sie um Zustimmung für das Verlegen des Anschlusses gebeten werden.

Dabei bat Lothar Schneider die Räte auch um Mitarbeit. „Es ist wichtig, den Bürgern klar zu machen, dass sie den Anschluss auch dann machen lassen sollten, selbst wenn sie diesen derzeit noch nicht brauchen.“ Kosten würden dabei nicht entstehen. Erst wenn später mit dem Anbieter eigener Wahl ein Vertrag geschlossen wird, müssten die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen bezahlt werden. „Doch dort, wo bis zum 1. Dezember keine Zustimmung vorliegt, wird vorbei gebaut“, machte er klar. Und ein nachträglicher Anschluss könnte später dann durchaus mit 800 bis 1600 Euro zu Buche schlagen.

Info-Veranstaltung am 25. September

Weitere Informationen zum Breitbandausbau, so ein weiterer Hinweis im Gemeinderat, gibt es auf einer Info-Veranstaltung des Landkreises, die am Dienstag, dem 25. September, ab 18 Uhr im Heide Spa Bad Düben stattfindet.

Von Ilka Fischer