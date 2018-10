Kossa/Laußig

Laußigs Gemeinderäte haben dem Bau von zwei neuen Löschwasserbrunnen beschlossen. Diese sollen in Kossa und Pressel errichtet werden. Dabei handelt es sich um überplanmäßige Ausgaben.

Auftrag für Dübener Firma

Die Arbeiten wurden bereits ausgeschrieben. Das wirtschaftlichste Angebot gab das Bad Dübener Unternehmen für Brunnenbau und Erdwärme von Werner Engelmann ab. Rund 20 200 Euro soll die Umsetzung kosten. Bei dem Vorhaben, so informierte Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos), will die Gemeinde Fördergelder für das Löschwesen nutzen. Der Landkreis Nordsachsen fördert das Vorhaben mit 75 Prozent, das heißt 15 163 Euro. Der restliche Teil von 25 Prozent kommt von der Kommune.

Notwendig wird der Bau der neuen Löschwasserbrunnen, weil in Pressel die Landwirtschaftsgesellschaft einen neuen Komplex errichtet und in Kossa eine Belebung der Gewerbeflächen durch produzierendes Gewerbe erfolgt. In beiden Fällen müssen im Falle des Ausbruchs eines Brandes dann bestimmte Mindestmengen an Löschwasser über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen. Unter den derzeitigen Voraussetzungen kann das nicht sichergestellt werden.

Neue Atemschutztechnik

Zustimmung durch die Räte gab es auch zur Anschaffung von einheitlicher Technik für den Atemschutz der Wehren im Gemeindegebiet. Dafür werden rund 48 000 Euro benötigt. Darin enthalten sind auch Geräte zur Wartung der Atemschutztechnik, da die Feuerwehren selbst die durchführen. Damit wird die komplette Atemschutztechnik der sieben Ortswehren komplett erneuert.

Im Gemeinderat wurde auch der Zeitplan für die Überarbeitung beziehungsweise Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes der Gemeinde für den Zeitraum 2019 bis 2020 abgesteckt. So werden am 2. November die Wehrleitungen erstmals beraten. Der Bürgermeister hofft, dass spätestens im Januar, Februar im Gemeinderat über den neuen Plan abgestimmt werden kann.

Von Bärbel Schumann