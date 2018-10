Laußig

Das Ziel ist gesteckt: Zum Ende der Herbstferien sollen die Räume für den neuen Jugendtreff in Laußig renoviert sein, auch erste Einrichtungsgegenstände einen Platz erhalten haben. „Dafür sind wir emsig am Streichen und Putzen“, erklärt Franka Martin von der Mobilen Jugendarbeit der Diakonie.

Wunsch nach Treff groß

Seit Februar ist die 29-Jährige für die mobile Jugendarbeit in den beiden Gemeinden Laußig und Doberschütz zuständig. Sie war in Schulen und anderen Einrichtungen unterwegs, um die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im ländlichen Raum kennenzulernen. Vor allen die 9- bis 13-Jährigen wünschten sich einen Ort, wo sie sich treffen können, wo es verschiedene Angebote für sie an den Nachmittagen und Ferien gibt. In Laußig war der Wunsch besonders groß, war hier doch bis 2014 noch ein solcher Treff vorhanden. Ähnliche Angebote wie in Eilenburg oder Bad Düben seien für die Kinder und Jugendlichen auf Grund der öffentlichen Verkehrsmittel schwer nutzbar.

Einst eine Bankfiliale

Schritt für Schritt versucht die angehende Sozialarbeiterin die Wünsche der jungen Generation, darunter auch Migrantenkinder, umzusetzen. Mit Unterstützung der Gemeinde soll aus der einstigen Laußiger Bankfiliale im Bürgerzentrum ein Jugendtreff werden. An die ehemalige Nutzung erinnert nur noch die Stelle in der Wand, wo der Bankautomat verankert war. Farbig sind schon die meisten der Wände fertig gestrichen. Pink, Honiggelb, Türkis – die Farben wählten die Kinder selbst aus und haben nun fleißig zugepackt. In einem Teil der Zimmer wird schon geputzt, damit die ersten angeschafften Einrichtungsgegenstände einen Platz bekommen können.

Spenden sind willkommen

Da das Budget klein ist, würde sich Franka Martin auch über Spenden wie ein oder zwei gut erhaltene Sofas freuen. Wer helfen möchte, kann sie unter der Rufnummer 0151 16350634 erreichen. „Es soll ein kleines Büro mit Beratungsecke, ein Lesetreff, ein Rückzugsraum und ein großer multifunktionaler Raum entstehen“, so die Diakonie-Mitarbeiterin. Damit alles aber endgültig genutzt werden kann, muss noch ein Zugang zu den sanitären Einrichtungen geschaffen werden. Gut wäre auch, wenn der Treff einen Wasseranschluss bekäme.

„Ich denke, dass wir vorerst mindestens an einem Tag der Woche von 14 bis 17.30 Uhr öffnen können“, so Martin. Mehr könnte es werden, sei aber noch von anderen Faktoren abhängig. Einmal, ob noch mehr Kinder und Jugendliche das Angebot nutzen werden und wie oft Betreuungspersonal vorhanden ist. „Da ich auch noch andere Aufgaben wie zum Beispiel die Betreuung der zwölf bestehenden Jugendklubs in den beiden Gemeinden habe, werde ich nicht an allen Wochentagen hier vor Ort sein können. Vorstellbar wäre, auch ehrenamtliche Helfer einzusetzen“, erklärt die Diakonie-Mitarbeiterin.

Von Bärbel Schumann