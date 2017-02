Laußig. Die Laußiger Wohnstätten GmbH hält an dem Ziel fest, 2017 die zwölf Parterrewohnungen in dem sogenannten 60er-Block in der Dübener Landstraße 34 bis 39 barrierefrei umzubauen. „Derzeit“, so Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos), der zugleich als Geschäftsführer der 100-prozentigen Tochter der Gemeinde fungiert, „erarbeiten wir den Wirtschaftsplan.“

Parallel dazu liefen Verhandlungen mit den Banken. „Ziel ist es“, so der Bürgermeister weiter, „zunächst mit Umschuldungen die Zinslast weiter zu senken.“ Damit wäre dann aus seiner Sicht die Wiederherstellung der Kreditfähigkeit gegeben, die Laußig für das Vorhaben im mittleren sechsstelligen Bereich unbedingt braucht. Denn ohne frisches Geld geht es nicht, auch wenn die Gesellschaft ihren nach wie vor gigantischen Schuldenberg wieder vergrößert. Dieser stammt aus den 1990er-Jahren, als Laußig 19 Millionen Mark in die Sanierung der Wohnblocks steckte.

Die daraus resultierenden Schulden betrugen zum 1. Januar 2017 immer noch 7,3 Millionen Euro, was rein rechnerisch für jede der 341 Wohnungen im Bestand über 20 000 Euro Schulden bedeutet. Dass die Wohnstätten GmbH, die 2016 immerhin eine sehr kleine schwarze Zahl erwirtschaftete und bei der derzeit jede fünfte Wohnung leer steht, aber attraktiv für die weniger und älter werdenden potenziellen Mieter sein muss, wird in Laußig sehr wohl erkannt. An dem Umbau des 60er-Blocks hält die Gesellschaft aber auch deshalb fest, weil sich das Projekt barrierefreier Umbau eines Blockeingangs in der Dübener Straße 2016 zerschlagen hat. Wann der Umbau in der Dübener Landstraße konkret losgeht, dazu konnte Schneider noch keine Angabe machen.

Von Ilka Fischer