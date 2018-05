Laußig

In der seit 2007 aus acht Dörfern bestehenden Gemeinde Laußig gibt es noch immer etliche Straßennamen doppelt oder gar dreifach. Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) thematisierte diese Problematik jetzt im Gemeinderat, der am Dienstag in Authausen tagte. Er informierte, dass es derzeit zwar noch keine Verpflichtung gebe, jeden Straßennamen in der Gemeinde nur einmal zu haben. „Doch wir sollten das jetzt angehen“, so sein Fazit. So sei es beispielsweise bei Notrufen für die Rettungsleitstelle schon problematisch, dass es die Dorfstraße und die Hauptstraße gleich in drei Ortsteilen gebe.

So will die Gemeinde vorgehen

Sein Vorschlag, den die Gemeinderäte ohne größere Diskussion annahmen: Die Verwaltung wird bei allen betroffenen Straßen die Zahl der Anlieger ermitteln. Dort, wo die meisten wohnen, bleibt es beim alten Straßennamen, die anderen werden geändert.

Bei den Dorfstraßen könne sich die Gemeinde zudem den Zusatz Grunaer, Kossaer oder Görschlitzer vorstellen. Bei Namen wie der Dübener Straße müsste dagegen dann gemeinsam ein neuer Name gefunden werden.

Muss der Bürger zahlen?

Im Gemeinderat wurde dann auch darauf verwiesen, dass die Änderung der Adressen im Personalausweis für die Bürger auf jeden Fall kostenlos ist. Die Änderung im Führerschein liege allerdings nicht in den Händen der Gemeinde. „Hier muss sich jeder dann doch selbst kümmern“, so der Bürgermeister.

Noch ist aber nichts beschlossen. Sobald die Verwaltung die Zahl der Betroffenen pro Straße ermittelt hat, wird über die Straßennamen erneut im Gemeinderat beraten.

Von Ilka Fischer