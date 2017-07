Laußigs Bürgermeister lädt weißrussische Kinder zum Grillabend ein

Der Verein „Elterninitiative für Saschirje/Belarus“ organisiert in diesem Jahr zum 21. Mal einen Erholungsurlaub für Kinder und Jugendliche aus Saschirje, einem Ort, der von der Reaktorkatastrophe am 26. April 1986 in Tschernobyl betroffen war, in der Dübener Heide. Hier wird den Kids ein buntes Programm geboten.