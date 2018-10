Laußig

Andreas Wunderlich (35), gelernter Maler und Lackierer, präsentierte es vorige Woche. Mittels Pinsel und Sprühpistole brachte der Autodidakt im Airbrush-Verfahren das Motiv auf das Holz. Es soll sich als Start und Endpunkt für Bürger passend in den Tagesablauf einschmiegen.

„Ich dachte an etwas Erholsames bei den wenigen Dingen, die Laußig zu bieten hat.“ Dafür orientierte er sich an der Naturbelassenheit der Region. An mehreren Tagen und unterschiedlichen Tageszeiten begab sich der 35-Jährige aus Laußig dafür an die nahe gelegene Muldeaue. Während Sonnenaufgang, Zenit und Sonnenuntergang erstellte er Fotografien, um Licht- und Schattenspiel auf sein Bild zu übertragen. An der Mittelsäule hangeln sich Zifferblätter von Uhren nach oben. „Ist die Zeit um, bist du fünf Minuten zu spät, ist der Bus weg,“ versuchte er den Abschnitt seiner Malerei in Worte zu fassen. Wer etwas mehr Zeit an der Haltestelle verbringt, findet inmitten der Malerei auch kleine Tiere wie Frosch, Meise, Krähe und Fuchs, versteckt inmitten der Auenlandschaft.

Zwei Wochen verbrachte Andreas Wunderlich vor Ort mit dem Aufbringen der Farbe. Und nach einer langen Suche nach der passenden Versiegelung folgte an einem warmen Tag. Jetzt ist alles fertig und dürfte Busreisende erfreuen.

Von Alexander Prautzsch