Laußigs Tafelgärten erneut im Visier von Dieben – Einsatz vom Kameras geplant

Wer arbeitet, soll auch ernten. Das sehen einige Diebe in Laußig offensichtlich nicht so. Sie bedienen sich in den Laußiger Tafelgärten. In denen wächst auch in diesem Jahr einiges heran. Immerhin bis zu 20 Stiegen mit Salat und Co. können wöchentlich an die Tafel geliefert werden.