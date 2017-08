Leipziger Benjamin Scheuner gestaltet Gebäude-Wand auf Dübener Parkplatz

Bad Düben. Der Leipziger Benjamin Scheuner wird in Bad Düben die bisher kahle und schmucklose Wand an der Parkstraße 1 an dem vom SV Bad Düben genutzten Gebäude gestalten. Der 27-jährige Maler und Designer setzte sich im Ideenwettbewerb unter dem Motto „Bunte Kurstadt“ durch. Ende Mai wählte das Publikum des Stadtfestes Scheuners Entwurf als Favoriten, dem schloss sich die Jury nun an. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) überreichte dem jungen Mann zur Stadtratssitzung die Geld-Preise. Noch in diesem Jahr will der Künstler sein Werk angehen und vollenden. Benjamin Scheuner hat vor einigen Jahren bereits an einem Trafo-Häuschen der Stadtwerke in Eilenburg seine künstlerischen Spuren hinterlassen. Die Stadt Bad Düben hatte den Ideenwettbewerb im Frühjahr ausgerufen, um das Gebiet an der Zufahrt zum touristischen Parkplatz Kurgebiet, wo Kurpark, Promenade und Museumsdorf angrenzen, optisch aufzuwerten.



Von Kathrin Kabelitz