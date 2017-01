Bad Düben. Für das Mediclin-Waldkrankenhaus und Reha-Zentrum begann das neue Jahr sportlich. Zum Start der Rückrundenvorbereitung kam der Leipziger Nordost-Oberligist FC International mit 30 Spielern, Trainern und Personal zu einem viertägigen Trainingslager in die Dübener Heide. Nach einer durchwachsenen Hinrunde, wollen sich die Leipziger in der Heide fit für die kommenden Spiele machen. Entsprechend ernst nimmt der Trainerstab um Heiner Backhaus und Spieler die Vorbereitung.

Ein Teil des Trainingscamps war ein medizinischer Leistungs-Check-up im Waldkrankenhaus. Unter anderem standen sportorthopädische Untersuchungen, eine kardiologische Leistungsdiagnostik sowie ein Zell-Check zur Messung der wichtigsten Mineralien und toxischen Metalle im Körper auf dem Programm. Unterstützung erhielten die Mediziner des Waldkrankenhauses vom direkt angeschlossen Reha-Zentrum Bad Düben. „Mit diesen Tests und Untersuchungen wollen wir zum einen den aktuellen Leistungsstand der Spieler sowie eventuelle muskuläre Dysbalancen, Fehlstellungen und mögliche unentdeckte Verletzungen erfassen. Darüber hinaus ist es uns wichtig, den Spielern gezielt Hinweise zu geben, wie sie ihre Leistungen entsprechend der individuellen körperlichen Voraussetzungen weiter steigern können“, erklärte Albrecht Förster, Chefarzt des Zentrums für Gelenkerkrankungen und Sportmedizin. Nach den Untersuchungen werteten Ärzte und Sportler beim gemeinsamen Mittagessen die ersten Ergebnisse aus. Im Anschluss gab es für Trainer und Mannschaft zudem Tipps rund um die richtige Ernährung und eine gezielte Nährstoffzufuhr.

Heiner Backhaus, Cheftrainer des FC International Leipzig, schätzt diese Form der Saisonvorbereitung. „Wir bedanken uns beim Waldkrankenhaus Bad Düben für diese Möglichkeit, vor allem in dieser wichtigen Vorbereitungsphase. Wir sind gespannt, welche Ergebnisse die Untersuchungen zutage fördern und wünschen uns für die Zukunft eine weitere Zusamenarbeit“, sagte der Trainer. Auch für die ärztliche Direktorin Jaqueline Repmann ist der Besuch der Sportler eine Art Neustart. „Wir wollen wieder stärker in die Betreuung und Behandlung von Leistungssportlern einsteigen. Die Fußballspieler sind sozusagen der Auftakt. In Zukunft wollen wir diesen Bereich wieder verstärkt in den Fokus setzen“, so Repmann. Sportmedizin hat am Waldkrankenhaus eine jahrzehntelange Tradition. 1971 wurde in der Klinik, die sich damals noch im Ortsteil Hammermühle befand, unter Leitung des Chefarztes Dieter Jungmichel eine orthopädische Abteilung eröffnet. 1975 wurde die Einrichtung zum Fachkrankenhaus für Orthopädie erklärt und war damit die größte ihrer Art in der DDR. Seitdem hat sich das Haus mit der Behandlung namhafter Sportler deutschlandweit einen Namen gemacht. Über 250 Europameister sowie 150 Weltmeister und Olympiasieger wurden hier behandelt, darunter zum Beispiel Deutschlands erfolgreichste Eiskunstläuferin Katharina Witt oder der Olympiasieger im Kunstturnen, Klaus Köste.

Von Steffen Brost