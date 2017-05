Trist, kahl, wenig ansprechend – so sieht die Gebäude-Wand in der Parkstraße 1 in Bad Düben aus. Und weil diese direkt an die Zufahrt zum touristischen Parkplatz Kurgebiet, wo Kurpark, Promenade und Museumsdorf angrenzen, soll das nicht so bleiben. Die Stadt hat deshalb einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben.