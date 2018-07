Bad Düben

Für die einen gilt Freitag, der 13., als Glückstag, andere Menschen meiden diesen Tag eher, um einem eventuellen Unglück lieber aus dem Weg zu gehen. Für Lisa und David Sorgalla aus Leipzig ist es jedoch der schönste Tag im Leben. Die beiden 32-Jährigen wählten das umstrittene Datum ganz gezielt, um sich im Kreis der Familie und einigen Freunden am Freitag im Bad Dübener Rathaus das Ja-Wort zu geben.

In WG kennengelernt

Lisa, die Tochter des Bad Dübener Oberschulleiters Matthias Schuster, wuchs in Bad Düben auf und wurde Pharmazeutische Kaufmännische Angestellte. Der Beruf führte sie schließlich nach Leipzig, wo sie auf der Suche nach einem WG-Zimmer ihren zukünftigen Mann kennenlernte. Ein festes Paar wurden sie an einem Freitag, den 13., im September 2013 – ein Datum, das ihnen also schon damals Glück versprach.

Nach der Trauung im Rathaus und dem Mittagessen im Hotel National fand die Hochzeitsfeier im Goldenen Löwen statt.

Von Heike Nyari